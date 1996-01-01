Мигунов возглавил ПМП

Акционеры ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП) на внеочередном собрании в заочной форме 21 июня избрали генеральным директором АО Александра МИГУНОВА, до этого возглавлявшего сингапурский офис корпорации PRISCO, осуществляющий управление оффшорным флотом пароходства, сообщила "ЗР" начальник отдела рекламы и информации пароходства Наталья МИРОНОВА.

Новый руководитель пароходства вступил в должность 22 июня 2005 г. "Солидный практический и управленческий опыт А.С. Мигунова позволил ему успешно представлять интересы PRISCO в международных тендерах, добиться подписания контрактов с корпорациями мирового уровня", - сообщила Н. Миронова.

Как сообщалось ранее, Сергей ПОПРАВКО, переизбранный генеральным директором АО "ПМП" на годовом собрании акционеров 6 мая 2005 года, перешел на другую работу и с 1 июня 2005 г. назначен первым заместителем генерального директора ОАО "Совкомфлот".