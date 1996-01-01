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Миллионеры в Приморье не перевелись

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю подвело итоги очередной декларационной кампании. За первые четыре месяца 2005 г. налоговые инспекции края приняли от налогоплательщиков более 37 тыс. деклараций по налогу на доходы физических лиц, а общая сумма заявленных доходов за 2004 г. превысила 11 млрд 60 млн руб.

Сегодня в крае на налоговом учете состоит 40 706 индивидуальных предпринимателей. В связи с тем что большинство малых предпринимателей выбирает специальные режимы налогообложения - упрощенную систему или единый налог на вмененный доход - количество поданных деклараций сократилось до 15 011 деклараций.

В 52 декларациях указана сумма облагаемого дохода от 1 до 10 млн руб., в 4-х декларациях - от 10 до 100 млн руб. Если говорить о самом солидном "декларанте" нынешней кампании, то им опять стал предприниматель, показавший облагаемый доход в 54,9 млн руб.

Лидер среди физических лиц, получающих доходы от налоговых агентов, заявил при декларировании сумму облагаемого дохода в 31,2 млн руб. Не подкачали и нотариусы, видимо, этот вид деятельности еще долгое время будет приносить этому сословию юристов хорошие заработки. Максимальная сумма дохода, заявленная одним из нотариусов, - 20,5 млн руб.

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