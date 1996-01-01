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Первый камень в нефтетерминал могут заложить очень важные персоны
Одно из важнейших экономических и политических событий июня - начало строительства под Санкт-Петербургом завода "Тойота". Первый камень в его фундамент заложили Президент России Владимир ПУТИН и бывший премьер-министр Японии, сопредседатель "Российско-японского совета мудрецов" Иосиро МОРИ. С большой вероятностью можно предположить, что не меньший по значимости проект развернется и на востоке России - в Приморье, когда начнется строительство нефтетерминала в Перевозной.
Сделать это предположение "ЗР" позволяют некоторые факты. ТЭО проекта строительства нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан, подготовлено, как и было запланировано. Сейчас проводятся его экспертиза и согласования. Уже известно, что проект оценивается в $ 11,5 млрд инвестиций. На первом этапе труба протянется от Тайшета до Сковородино, и одновременно будет строиться терминал, куда нефть будет поставляться по железной дороге.
Не остается сомнений, что конечной точкой трубы и строительства терминала остается бухта Перевозная, хотя некоторые чиновники высшего звена, в том числе члены правительства и сам президент ОАО "Транснефть" Семен ВАЙНШТОК, в своих интервью продолжают называть Находку.
Но 16 июня в Москве прошла конференция по вопросам организации строительства нефтепроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан, в том числе по поставкам материально-технических ресурсов. И на сайте "Транснефти" рядом с приглашением на конференцию висела карта, где конечной точкой значилась бухта Перевозная (на фото). О том, что ни о каких альтернативах Перевозной речи не идет, "ЗР" сообщил источник в краевой администрации. Он же подтвердил, что строительство терминала начнется осенью и, скорее всего, будет "освящено" присутствием кого-то из первых лиц правительства.
Тем более что, похоже, визит Владимира Путина в Японию состоится в ноябре, а оттуда до Приморья - рукой подать. Как сообщил "Интерфакс" после визита в Россию Иосиро МОРИ и его встреч с президентом РФ, "возможность визита в Японию рассматривается в увязке с планами участия Владимира Путина в саммите АТЭС, который состоится в ноябре". Не сложно предположить, что и "Транснефть" и краевые власти очень постараются, чтобы президент заехал в Приморье и приложил руку к столь масштабному проекту.
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