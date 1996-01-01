Город пойдет с молотка

Первый заместитель главы администрации Владивостока Николай КОРОЛЕВ рассказал "ЗР" о планах мэрии относительно приватизации муниципального имущества.

- О планах городской администрации в отношении своего имущества говорят уже давно. У всех один вопрос - что и когда будет продаваться. Бизнес боится повторения арендных историй, когда внезапно, без всякого экономического обоснования, город резко взвинтил арендные ставки. Не получится ли так и с продажей имущества?

- Аренда и приватизация разные вещи. Но у них есть одно общее начало: все эти шаги направлены на увеличение городского бюджета. В первом случае мы, как собственники, решили привести плату за наши помещения в соответствие с рыночными ценами. Муниципалитет, к сожалению, сегодня не может позволить себе заниматься благотворительностью, сдавая помещения по $ 2, в то время как по соседству аналогичные государственные или частные площади предлагаются за $ 20, $ 30 и более за квадрат. При этом для малого бизнеса введен понижающий коэффициент, позволяющий платить в 2,5 раза меньше. Это инициатива городской администрации, но она предусмотрена законодательством. Все деньги пошли в бюджет, и эти довольно существенные финансовые вливания позволили нам больше вкладывать средств в улучшение внешнего облика города.

Во втором случае процедуру продажи собственности муниципальных образований инициировало государство. Плохо это или хорошо, говорить не приходится, нужно исполнять закон. Он требует от муниципалитетов до конца 2007 г. полностью избавиться от собственности, которая не задействована в решении вопросов местного значения. На мой взгляд, все это очень органично вписывается в систему разграничения межбюджетных полномочий субъектов исполнительной власти.

Муниципальные образования избавятся от несвойственных им функций. Работа по приватизации городского имущества ведется очень активно. Но существует две принципиальные проблемы, которые нужно решить. Часть городских объектов, включенных в план приватизации, занимают федеральные структуры. Это означает, что в отдельных помещениях располагаются органы милиции или какие другие службы. Фактически они отданы в безвозмездное пользование государству. А мы их должны продать, закон нам предписывает и дает такое право. Нам это выгодно, поддержание этого фонда требует достаточно серьезных финансовых затрат со стороны мэрии - налог на имущество по этим помещениям платим мы, как собственники. Но мы понимаем, что нельзя прийти и сказать районному отделу внутренних дел: "Выселяетесь в такие-то сроки". Поэтому сейчас думаем, как эту проблему разрешить.

- Странно, вы, как собственник, старающийся извлечь максимальную выгоду, считаете, что бизнесу можно повышать аренду и продавать здания на аукционах по рыночной цене. А государство, которое по своим материальным активам даже нельзя сравнить с каким либо самым успешным предпринимателям, может у того же собственника взять все бесплатно?

- Эта проблема рано или поздно решится на федеральном уровне. И в бюджетах отдельных федеральных организаций, которые арендуют у города площади, уже существует "строка", в которой им на эти цели отводятся деньги. В то же время из 516 городских объектов, внесенных в план приватизации на этот год, федеральные структуры арендуют всего около 30.

- Не совсем понятно, сумели ли ваши специалисты провести необходимую в таких случаях инвентаризацию, ведь еще в начале года о такой масштабной приватизации городские чиновники практически не упоминали.

- Почему же о приватизации было известно давно, повторюсь - это требование Федерального закона. Может быть, кто-то не ожидал, что она будет проходить абсолютно открыто, через программу, принятую Думой, через аукцион, а не келейно, как раньше? Конечно, будет произведена полная и всесторонняя оценка этих помещений и зданий. Мы провели открытый конкурс среди оценочных компаний, работающих в сфере недвижимости. Победители - 5 компаний, имеющие необходимый опыт и квалификацию для выполнения этого заказа. Одновременно с этим нами создано муниципальное агентство по продаже муниципальных земель и имущества. Это отдельная структура, там будут работать не чиновники мэрии, а приглашенные специалисты.

Почему мы пошли на этот шаг? Для нас важно исключить любые возможные злоупотребления в этом вопросе. В то же время специалисты УМС обеспечат необходимую подготовительную работу. Сейчас, в частности, проводится инвентаризация, считается каждый квадратный метр площади, трубопроводы, магистрали. Все вплоть до сантиметра. Нельзя допустить того, чтобы новый собственник, купивший то или иное помещение, вдруг обнаружил, что он купил на два квадратных метра меньше или больше.

- Если внимательно посмотреть на план приватизации, то видно, что там довольно значительное количество подвальных помещений и цокольных этажей. Предприниматели утверждают, что они брали в аренду подвалы, ремонтировали их за свой счет. Отсюда у них была и низкая арендная плата.

- Позиция прежних администраций: "Бери подвал, благоустраивай его, выполняй социальные функции. Меняй трубы, обновляй фундамент, ремонтируй фасады". Теперь после того, как из этих подвалов сделали офисы, магазины, комфортабельные склады, им предлагается это купить, но уже не как подвал, а как объект недвижимости, с учетом рыночной стоимости. Вы будете учитывать вложенные предпринимательские затраты при продаже или возможна выработка механизма компенсации этих трат?

- То, о чем вы говорите, - скорее исключение, чем правило. Если бы большинство арендаторов муниципальных площадей действительно обновляли фундаменты, меняли трубы и ремонтировали фасады, то сегодня городское хозяйство находилось бы в лучшем состоянии. Давайте не будем лукавить, все эти годы одни арендаторы работали по более низким ставкам, чем другие. Но это не значит, что свои товары и услуги они предлагали населению по низким ценам. Они вели свой бизнес, получали прибыль и только незначительную ее часть вкладывали в ремонт арендуемых площадей. Другие же работали по более высоким ставкам и при этом были вполне конкурентоспособными.

Что касается компенсации затрат на ремонт, то они могут предоставляться только арендаторам, и то только в том случае, если такая возможность указана в двустороннем договоре с УМС. А вот при проведении торгов предпринимательские затраты учитываться не будут. Никаких льгот, скидок, преимущественного права при проведении аукционов закон не предусматривает. Кто больше предложит, тот и станет победителем.

- Много говорилось, что поднятие арендных ставок - пожарные меры по спасению городского бюджета. Пожар потушен, деньги городской бюджет получил. А что потом? Откуда изыскивать средства?

- На своей прежней должности я не раз слышал мнения руководителей муниципальных образований о том, что арендные платежи для бюджетов муниципальных образований более предпочтительны, чем налоги. Это заблуждение, арендные платежи и продажа значатся в бюджетах в статье неналоговых поступлений. И планировать бюджет на основе неналоговых поступлений - значит играть в рулетку, придут деньги или нет. Значительно легче работать, когда глава муниципального образования может предсказать, сколько налогов ему придет на следующий год. В настоящее время налог на имущество зависит от того, во сколько здание оценено на бумаге. А там суммы специально занижались, после проведения оценки и продажи в договорах купли-продажи появятся реальные суммы сделок. И именно с них будет исчисляться налог, который идет в городской бюджет. Добавить сюда земельный налог, ведь объекты, стоящие отдельными зданиями, пойдут на аукционы вкупе с земельными участками, и получится, что виртуальной финансовой ямы, о которой предупреждают скептики, можно с успехом избежать.

- Скажите, администрация рассчитала экономический эффект, который возможен после завершения приватизационных процессов?

- В этом году от продажи своего имущества город получит минимум 400 млн руб. И еще один положительный момент: у предпринимателей есть возможность, купив помещение, упрочить свой бизнес. Многие бизнесмены жалуются, что арендные отношения не позволяют им расширить свой бизнес. Согласен с ними, когда ты не хозяин, а временщик, говорить об инвестициях и расширении не совсем уместно. Теперь у них есть возможность купить себе необходимые площади и работать долго и серьезно. Разве не об этом представители бизнес-сообщества не раз упоминали?