Барьеры будут устранять

В администрации Владивостока создан новый орган по борьбе с нерадивыми чиновниками различных структур. На прошлой неделе принято решение о создании межведомственной комиссии по устранению административных барьеров.

Инициатором этой комиссии выступили предпринимательское сообщество и администрация города. По словам помощника мэра по предпринимательству Сергея РУСАЛЕНКО, этот орган должен помочь бизнесу не просто проходить чиновничью волокиту в короткие сроки, а устранять ее как явление.

Напомним, что подобная комиссия уже создавалась, правда, не при городской, а при краевой администрации. Причем ее работа приносила конкретные результаты для предпринимателей: за время работы этого органа в крае удалось значительно снизить количество необоснованных проверок разного рода контролирующими органами. Однако в сентябре прошлого года краевая межведомственная комиссия без всяких объяснений прекратила свою работу. Курировал краевую комиссию вице-губернатор Николай КОРОЛЕВ. Заняв должность вице-мэра, г-н Королев продолжит борьбу с административными барьерами, но уже в качестве председателя городской комиссии.