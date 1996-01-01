Русские все-таки любят работать

Традиционно было принято считать, что трудолюбие - далеко не главное достоинство русского человека. "От работы кони дохнут", "работа - не волк, в лес не убежит", "работа дураков любит" - найдется ли в какой другой культуре так много пословиц, пропагандирующих отрицательное отношение к труду. И, казалось бы, какой "уважающий себя" россиянин положительно ответит на вопрос: "Счастливы ли вы на своем рабочем месте"? Но, как это ни странно, оказывается, таких людей найдется довольно много.

По результатам глобального исследования, проведенного международным агентством по подбору персонала Kelly Services в первом квартале 2005г., 50% работающего населения в России довольны и даже очень довольны настоящим положением дел на работе, а также занимаемой на момент проведения исследования должностью. При этом 71% отечественных респондентов в целом удовлетворены своим текущим статусом занятости (имеется в виду полный/неполный рабочий день, временная/постоянная работа), количество рабочих часов в неделю соответствует ожиданиям 78% сотрудников, а 74% опрошенных считают вполне приемлемым соотношение работы и личной жизни. По данным показателям мы оказались впереди Европы всей.

Исследование под незатейливым названием " Насколько европейцы счастливы на работе?" охватило большинство европейских стран, а общее число опрошенных превысило 14 тыс. человек. Самыми счастливыми оказались жители скандинавских стран - 68% опрошенных довольны или очень довольны своей работой. Затем следуют Франция (61%), Италия и Швейцария (по 53%), Россия и Германия (по 50%), Великобритания (47%), Испания (46%), Голландия (45%) и Бельгия (35%).

Среди россиян 50% наиболее удовлетворенных работой сотрудников составили представители кадровых служб (60%), отделов маркетинга и рекламы (57%), IT (53%), бухучета и финансов (48%). Следует отметить, что все названные специалисты относятся к числу высокооплачиваемых работников. А вот специалисты, занятые научно-исследовательской деятельностью, удовлетворены условиями своего труда в гораздо меньшей степени (32%). В зависимости от отрасли самыми "счастливыми" оказались представители сферы коммунальных услуг (67%), производства (58%), а также сотрудники сферы туризма и развлечений (57%). Наименее удовлетворены работой представители органов власти (30%), науки и фармацевтики (31%).

Так что, как ни крути, а рабочее счастье в России пока что напрямую зависит от уровня вознаграждения за труды. И в этой связи также выглядит вполне закономерным тот факт, что больше всего волнует россиян возможность обучения и профессионального роста на рабочем месте. Ведь повышение квалификации непосредственно влечет за собой повышение стоимости работника на рынке труда. Большинство респондентов (62%) недовольны качеством обучения, предлагаемого компанией-работодателем, и почти столько же (61%) хотели бы чаще и шире использовать наработанные навыки и умения на практике.

Зато проблема стресса, актуальная для некоторых европейских стран, не вызывает беспокойства у россиян: 59% опрошенных вполне устраивает уровень ежедневной эмоциональной нагрузки на работе. Да и стоит ли удивляться, если ежедневный стресс от просмотра новостей по телевизору, регулярных терактов и заботливых правительственных реформ, "улучшающих" положение граждан, стал обычной нормой нашей жизни.

Впрочем, возможно, все-таки дело не во внешних обстоятельствах и экономических реалиях сегодняшнего дня, а в загадочной русской душе. "Удивительно, что, несмотря на нашу сумасшедшую жизнь и высочайший темп работы, мы являемся одной из самых счастливых в Европе наций, - говорит Екатерина ГОРОХОВА, генеральный директор и вице-президент Kelly Services в России и СНГ. - Видимо, это особая ментальность - чем больше работы и трудностей, тем больше мы довольны. А может быть, бурный экономический рост в стране для многих открыл неограниченные возможности самореализации, и люди просто стали чаще находить работу по душе".

"Зачастую деньги не являются приоритетом при выборе места работы, - вторит коллеге Галина ШИРИНОВА, менеджер по персоналу Kelly Services. - Нет ничего удивительного в том, что сотрудники, решающие сложные, пусть даже более стрессовые задачи, действительно довольны своей работой - сложности бросают им вызов, помогают развиваться".