Деньги на предпринимателей дадут в следующем году

"Федеральные деньги на развитие и поддержку предпринимательства нужно ожидать не ранее 2006 г.", - заявила "ЗР" заведующая отделом поддержки предпринимательства комитета экономического развития администрации края Вера ЕВТУШЕНКО.

По ее словам поездка в Москву, где решался вопрос о выделении регионам средств из федерального бюджета регионам на развитие малого бизнеса, прошла удачно. "Наша программа развития одобрена. Однако для того чтобы получить финансы, нам необходимо внести поправку в бюджет края, которая будет предусматривать выделение денег на поддержку предпринимательства. Так как бюджет этот год изменить уже невозможно, мы надеемся, что соответствующий законопроект будет принят в 2006 г. Тогда Минэкономразвия на законных основаниях выделит Приморскому краю деньги на эту статью расходов".