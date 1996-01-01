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Карьера уничтожает личную жизнь
Получение степени МВА и последующий карьерный рост могут оставить привкус горечи. Шестизначная зарплата, дом и дорогая машина укрепляют уверенность в стабильном будущем. Но при этом успехи в личной жизни, напротив, ставятся под угрозу, пишут "Финансовые известия".
Реальность такова, что многим слушателям программ МВА приходится сталкиваться с проблемами в личной жизни. Среди них число разрывов со своими партнерами достигает 50%.
Сьюзан ПЕРРИ, социальный психолог и автор книги "В потоке любви: Как счастливые пары попадают в него и остаются там", говорит, что по силе воздействия на взаимоотношения молодых пар получение степени последипломного образования сравнима с появлением первого ребенка. И то, и другое приводит к смене отношений.
Обучение на других интенсивных программах, в частности, в юридических и медицинских школах, тоже отражается на личных взаимоотношениях. Однако культура МВА может иметь гораздо более серьезные последствия. Свою роль играет не только стремление соответствовать стандартам шестизначных зарплат, но и повышенная нервозность процесса. "Машина, зарплата, работа, одежда - все подчиняется одному и тому же невероятно сильному имиджу, - говорит Сьюзен Перри. - Нужно быть необычайно сильной личностью, чтобы не попасть под его абсолютное влияние".
Кроме того, у слушателей программ МВА имеется повышенная страсть к значительным переменам. Многие выбирают дневную форму обучения на двухгодичных программах для того, чтобы в будущем в корне изменить свою карьеру. Для этого они разрывают связи с прошлым и переезжают в другой город или страну, чтобы полностью отдать себя учебе. С учетом такого подхода неудивительно, что многие начинают по-новому смотреть на свои отношения, и на семейных связях это сказывается крайне губительно.
Большинство слушателей МВА приближаются к тридцатилетнему рубежу, а их переживания сравнимы с кризисом среднего возраста, добавляет Сьюзен Перри. Дэйв УИЛСОН, президент совета GMAC, считает, что особенно силен синдром "экономического мачо", который переживают слушатели программ МВА. Они считают себя хозяевами мира и Вселенной и уверены в том, что им все по плечу. Такое восприятие последовательно воспитывается с помощью специальных тренингов, мероприятий и учебных кейсов, по которым участники работают в командах, а затем во время их первой работы (или практики), где студент должен самоутвердиться.
По мнению Дэйва Уилсона, главная опасность возникает, когда образ жизни во время обучения на программе начинает приносить реальные плоды и восприниматься как жизненная необходимость.
"Ваши семья, дети и даже здоровье оказываются вне зоны вашего активного внимания, - говорит он. - Но если в конечном счете оказывается, что деньги для вас превращаются в главную награду за приложенные усилия, то они, вне всяких сомнений, постепенно вытеснят все остальное из вашей жизни".
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