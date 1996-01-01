"Ольгалес" хочет делать мебель

На базе ОАО "Ольгалес" в поселке Ольга строится завод по выпуску домостроительной дощечки.

Как сообщил "ЗР" гендиректор предприятия Виктор ОЛЕЙНИКОВ, продукция завода пойдет на экспорт. Таким образом, будет снижен товарооборот кругляка и увеличены поставки за рубеж продуктов деревопереработки. Завод будет готов к концу года.

В структуре АО "Лесопромышленники Приморья" есть и другие проекты по глубокой переработке древесины. В Уссурийске и Дальнереченске пустят технологические линии по выпуску мебели. Приобретено итальянское оборудование. Группа специалистов "Ольгалеса" ездила за опытом в Италию, где познакомилась с работой лучших производителей мебели.