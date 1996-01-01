Кончай "базар"!

На минувшей неделе городская администрация и предприниматели Владивостока обсудили концепцию развития торговой сети Владивостока. Побывавший на этом обсуждении корреспондент "ЗР" еще раз убедился в том, что власть и бизнес разговаривают на разных языках. Причем обвинять одну из сторон в непонимании, наверное, не стоит. Было видно, что оппоненты стараются понять друг друга, но, видимо, противостояние зашло уже так далеко, что даже благие начинания городской администрации воспринимаются предпринимателями в штыки.

"Отцы и дети"

Авторами концепции, а точнее, ее идеологическими "отцами" выступили начальник управления торговли и защиты прав потребителей администрации Владивостока Александр ГАЛУЩЕНКО и помощник мэра по предпринимательству Сергей РУСАЛЕНКО. Сокращенный текст этого документа "ЗР" публиковал на своих страницах и предлагал предпринимателям принять участие в обсуждении концепции. Однако широкого резонанса эта инициатива не вызвала. Тем не менее к назначенному времени в актовом зале Первореченской администрации предприниматели собрались.

Сидящие в зале люди тихонько переговаривались между собой. Судя по обрывкам фраз, коммерсанты обсуждали между собой не представленную администрацией концепцию, а арендные ставки, которые стали камнем преткновения в диалоге власти и бизнеса. Поэтому Сергей Русаленко начал свое выступление именно с этого вопроса.

"Хочется сказать, что сегодняшняя встреча для нас очень важна, - заметил помощник мэра. - Арендные платежи - это, конечно, вопрос актуальный, но я надеюсь, что сегодня мы его затрагивать не будем, так как цель нашего совещания немного другая. Торговая концепция - это документ, который должен, прежде всего, помочь вам развивать свой бизнес. Поэтому вы должны вносить свои предложения, а мы их запишем и внесем изменения в проект концепции".

Бесплатный маркетинг

Более подробно о состоянии дел в торговой сфере рассказал Александр Галущенко. Зачитанный им доклад был своего рода маркетинговыми исследованиями владивостокской торговли, которые администрация бесплатно презентовала коммерсантам.

Доклад чиновника, безусловно, заинтересовал присутствующих, многие даже переспрашивали об отдельных цифрах и потом усердно записывали их в свои блокноты.

"Это что же получается, что столько торговых точек городу не нужно?" - воскликнула одна из предпринимательниц. "Почему данные такие старые, - задала вопрос другая. - Могли бы и посвежей информацию собрать".

"Насчет информации я хочу отдельно поговорить, - ответил Александр Галущенко. - На то, чтобы ее собрать и проанализировать, ушли месяцы и все силы сотрудников нашего управления. Когда наши специалисты приходили к предпринимателям, те их откровенно "посылали", мотивируя тем, что данная информация является коммерческой тайной. Поэтому создание единого реестра и проведение на его основе мониторинга - одна из целей нашей концепции".

Кадры решают...

Наверное с этой фразы и началось обсуждение данного документа. "Реестр - дело хорошее, но мы вам не обязаны давать о себе сведения, - заявил один из присутствующих. - Есть СЭС, налоговая, лицензионная палата, пусть они с вами информацией делятся".

Ему ответил Сергей Русаленко. По словам помощника мэра, не каждая контролирующая организация идет на контакт с представителями мэрии. "К примеру, в НК есть статья о налоговой тайне, поэтому налоговики не обязаны нам предоставлять информацию. Но, возможно, ситуация изменится в лучшую строну: нами достигнута договоренность с налоговыми органами об обмене информацией", - заметил г-н Русаленко.

"Нужно проблему кадров решить, - решительно произнесла женщина, представившаяся как директор школы парикмахерского искусства "Кибалион". - Их катастрофически не хватает. Давайте запишем это как важную проблему и начнем ее решать". Проблему записали, но вот мнения по ее решению разошлись. "Рабочие руки есть, - утверждали одни. - Но они неквалифицированные, поэтому нужно создавать учебные центры".

"Необходимо, чтобы у каждого продавца был сертификат, - предложила еще одна группа предпринимателей. - Нужно создать базу данных, куда бы вносились все "нечестные" (работники, которые устраиваются в магазин и потом уходят с выручкой. - Прим. автора) продавцы, чтобы при приеме на работу можно было по этой картотеке проверить потенциального работника", - развила тему та же активная группа. На что один из сидящих в президиуме резонно заметил: "А вы им платить большую заработную плату не пробовали?".

Моя фамилия не Пекарский

Далее в негласной повестке дня был вопрос о краткосрочных и долгосрочных мерах по развитию торговли в городе. К сожалению, обсуждение не получилось и по этому вопросу. Выступающие стали говорить о том, что им нужны льготы по аренде городского имущества, а о долгосрочном развитии они даже не задумываются.

"Не о том вы говорите, - взял слово седовласый мужчина. - Мы не можем планировать на долгосрочную перспективу потому что наш бизнес доживает последние дни".

Сидящие в зале начали его поддерживать, с мест полетели реплики в адрес городских чиновников, причем некоторые их них носили оскорбительный характер. По лицам чиновников было понятно, что это именно то, чего они и опасались.

Выступление последнего оратора было горящим факелом, который поднесли к бочке с бензином. Коммерсанты и бизнесмены начали обвинять представителей городской администрации в том, что они намеренно уничтожают бизнес во Владивостоке в пользу некоторых крупных бизнес-структур.

"Лично вы отказали мне в снижении платы на административной комиссии, и теперь я на гране разорения", - утверждала одна из предпринимательниц, представившаяся хозяйкой ателье.

"Извините, но моя фамилия не ПЕКАРСКИЙ (руководитель УМС. - Прим. автора), и я к этой комиссии не имею никакого отношения", - парировал выпад Александр Галущенко.

Чего собирались?

Людей уже было не остановить, обвинения сыпались одно за другим. О том, что предприниматели должны вносить разумные предложения в концепцию, уже никто и не вспоминал. А зря. Если бы они внимательно выслушали чиновников, то поняли бы, что их торговые точки под большой угрозой не со стороны чиновников, а со стороны крупного бизнеса в виде крупных сетей супермаркетов и их коллег по цеху, которые работают в тени.

Вот только, к сожалению, экономические выкладки и тенденции развития торговли, озвученные представителями городской администрации, сидящих в зале уже не интересовали.

"Виновны"! Такой вердикт вынесли выступавшие предприниматели сидящим в президиуме чиновникам. Одним словом, обсуждение превратилось в один сплошной базар, где главное не то, что ты скажешь, а то, сколько человек в базарной сутолоке тебя услышат и поддержат. Хотя базар - это тоже торговля...