"Ольгалес" расщедрился на дивиденды

Акционеры ОАО "Ольгалес" на годовом собрании 11 июня приняли решение выплатить дивиденды из расчета 1 рубль на акцию.

В новый состав совета директоров вошли 7 человек, включая гендиректора ОАО "Приморские лесопромышленники" Виктора ДОРОШЕНКО, гендиректора "Ольгалеса" Виктора ОЛЕЙНИКОВА, директора ООО "Лесной терминал" Александра КОНОНЦА и заместителя гендиректора ОАО "Приморские лесопромышленники" Виктора МЕДВЕДЯ.