Имущество высвобождается

Дальневосточное отделение РФФИ информирует о продолжении реализации принадлежащих государству пакетов акций крупных приватизированных предприятий, число которых увеличилось в связи с распоряжением правительства о прекращении с 31 мая участия государства в управлении рядом предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Приватизационные аукционы осуществляются путем публичного предложения с понижением начальной цены каждые 5 дней, до момента приема первой заявки или достижения границы реализации. То есть если покупатель не захочет рисковать, ему придется подавать заявку по начальной цене, ведь госпакет перейдет к тому, кто первый разместит заявку.

В число таких объектов попало несколько дальневосточных предприятий: хабаровское по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон", "Амурская Эра", ОАО ХК "Дальзавод" и "Электрорадиоавтоматика" из Владивостока.

Кроме того, решением центрального аппарата РФФИ на месяц продлен срок приема заявок на ранее объявленные аукционы. В их число входят: 25,5% Хабаровского ОАО "Дальэлектропроект", 25,5% Хорольского топливоснабжающего предприятия и др.

Нынешнее лето обещает стать "жарким" на приватизационные аукционы, на очереди - ряд крупных региональных предприятий.