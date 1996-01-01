Дублер "Приморсклеспрома" оказался никому не нужным

27 июня начинается процедура продажи государственного пакета акций ОАО "Лесопромышленная холдинговая компания "Приморсклеспром" - 46,1% от уставного капитала. Торги инициированы Российским фондом федерального имущества и завершатся 5 августа. Это вторая попытка государства избавиться от неприбыльной собственности. Первая состоялась год назад и не нашла желающего обзавестись долей в лесопромышленном холдинге. Похоже, и вторая попытка завершится с тем же нулевым результатом. В таком случае в третий раз акции холдинга "Приморсклеспром" будут продаваться по договорной цене.

Начальная цена, которую назначил РФФИ за 46% акций ОАО "Холдинг Приморсклеспром" на предстоящих торгах, весьма внушительная и составляет ни много ни мало 6 млн 581 тыс. руб. Через каждые 5 дней она будет снижаться на 10%, при этом минимальная цена, за которую государство согласится расстаться с акциями, - 3 млн 290,5 тыс. руб. "ЗР" попытался выяснить, за что покупатель должен заплатить пусть даже эту минимальную цену.

Итак, ОАО "ЛПХК "Приморсклеспром" был создан в середине 90-х. Как пояснили "ЗР" в руководстве "Приморсклеспрома", для минимизации затрат лесодобывающих предприятий, объединенных единой структурой холдинга и получения государственных льгот. В те времена действовали такие статьи бюджетных расходов, как компенсация затрат предприятиям холдингов на содержание ЖКХ, льготное финансирование в межсезонные периоды на создание запасов топлива, материалов. Действие этих льгот продолжалось несколько лет, но в процессе реформирования бюджетных отношений было отменено. После этого существование холдинга потеряло всякий смысл, тем более что он дублировал своим статусом акционерное общество "Приморсклеспром". Обе организации владели долями в уставных капиталах лесодобывающих предприятий, в советские времена являвшихся частью единого производственного объединения "Приморсклеспром". Разница лишь в том, что ОАО "Приморсклеспром" владеет от 50 до 100% в уставных капиталах производственных компаний, а ОАО "ЛПХК Приморсклеспром" - лишь небольшими долями - от 5 до 15%. ОАО "Приморсклеспром" к тому же в качестве управляющей компании осуществлял и осуществляет контроль над финансами, ведет всю торговую и инвестиционную деятельность своих дочерних предприятий.

Задача, что в последнее время была отведена для холдинга, - это закупка материалов для лесозаготовительных предприятий, и то, как выразились там, лишь "по мере возможности". В штате холдинга работают 2 человека, на его балансе нет ни имущества, за исключением уже упомянутых долей в уставных капиталах дочерних предприятий, ни предмета труда - лесосечного фонда.

Кроме того, большая часть входивших в состав холдинга производственных предприятий, а их некогда начитывалось 35, на сегодня являются фактическими банкротами. По некоторым процедуры уже идут, где-то начинаются, а где-то по формальным признакам могут быть инициированы в недалеком будущем.

По словам заместителя генерального директора ОАО "Приморсклеспром" Виктора МЕДВЕДЯ, "живыми" из тех 35 на сегодня остаются единицы. Это "Сергеевский ЛПХ", "База КМТС" (Уссурийск), "Ольгалес", "Фурнитура", Кавалеровский лесокомбинат, Кировский ЛПХ. Из них наиболее успешными признаны Сергеевский ЛПХ и "Ольгалес", которые даже небольшие дивиденды выплачивают. Естественно, встает вопрос, а нужны ли кому-то 46% акций ОАО "ЛПХК "Приморсклеспром". Явно нет. И сами представители лесопромышленного объединения в этом откровенно признаются.