"Дальсвязь" не собирается перепродавать АКОС в ближайшее время. Об этом в ходе он-лайновой конференции на finam.ru заявил генеральный директор ОАО "Дальсвязь" Антон АЛЕКСЕЕВ.

"Мы не считаем АКОС неконкурентоспособным. Мы покупали 30 тыс. абонентов, сейчас у них 75 тыс., на конец года планируется более 150 тыс. При этом выручка растет. Продать мы можем уже сейчас", - сообщил А. Алексеев.

По его словам, "Дальсвязь" не собирается конкурировать с "большой тройкой" сотовых операторов (МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом").

"Будущее за конвергенцией мобильной и фиксированной связи, а это своя ниша. Поэтому сотовые активы для нас очень важны, так как в будущем использование собственных сотовых активов является менее затратным и более эффективным. По регионам, где у нас нет лицензии, компания ведет переговоры с операторами на предмет MVNO (Mobile Virtual Network Operator - оператор виртуальной сети мобильной связи - компания, предоставляющая услуги сотовой связи, но не имеющая собственного радиочастотного ресурса). Эффект MVNO - практически отсутствие инвестиций, быстрый start up, затраты только на переменную составляющую. Также, поскольку абонент будет являться клиентом одной сети, у него будет возможность использовать единый номер (даже прямой). Это может быть конкурентным преимуществом, так как не нужно будет оплачивать переадресацию на DEF и прочее. Мы считаем, что сотовый бизнес также повлияет на капитализацию компании", - подытожил А. Алексеев.