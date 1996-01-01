"Мы ждем поддержки от власти"

"ЕвразХолдинг" расширяет свой бизнес в Приморье. Вслед за двумя находкинскими предприятиями - морским торговым портом и БАМР - крупнейшая в России сталелитейная компания обзавелась очередным портом. На этот раз рыбным и во Владивостоке.

Как уже сообщал "ЗР", на годовом собрании акционеров в мае управляющая компания "ЕвразФинанс" увеличила свое представительство в совете директоров до большинства. 15 июня совет директоров досрочно прекратил полномочия генерального директора порта Павла КОЛБАСЮКА и избрал гендиректором Дмитрия ЖУЛАНОВА. Павел Колбасюк при этом назначен управляющим директором порта. Дмитрий Жуланов в "ЕвразФинансе" руководит транспортными проектами.

О ближайших планах новых собственников "ЗР" рассказали генеральный директор ЗАО "УК "ЕвразФинанс" Михаил ХРЯПОВ, возглавивший совет директоров Владморрыбпорта и генеральный директор ОАО "ВМРП" Дмитрий Жуланов.

МХ: - Владморрыбпорт попал в сферу интересов "ЕвразХолдинга" еще прошлым летом, когда наша компания (ООО "Сигма-Инвест". - Прим. авт.) приобрела на открытом аукционе принадлежавший государству пакет акций (27,73% обыкновенных акций) порта за 175,1 млн руб. Войдя таким образом в бизнес, мы имели определенные планы и не собирались останавливаться на достигнутом. Работать с портом мы начали с перевалки леса ("ЕвразХолдингу" принадлежат лесопромышленные предприятия в Красноярском крае и Иркутской области. - Прим. авт.). Параллельно вели переговоры с другими акционерами и весной этого года приобрели у группы физических лиц, так или иначе близких компании "Приморвторсырье", консолидированный ими контрольный пакет акций порта.

- Тем не менее не совсем понятно зачем "ЕвразХолдингу" понадобился именно рыбный порт? Ведь своей рыбопродукции, за исключением БАМР, работающего в Находке, у компании нет.

МХ: - Уточню: мы приобрели не рыбный, а универсальный порт. Основные мощности Владморрыбпорта сегодня не холодильные установки. На сегодняшний день на них приходится не более трети от общих объемов, при том что так называемый федеральный холодильник давно закрыт и, судя по всему, восстановлению уже не подлежит. Основные доходы дает работа с металлом, лесом, контейнерами. С рыбопродукцией ситуация прямо противоположная. Если в 2002 г. ее доля в общем грузообороте порта составляла 34,5%, в 2003 г. - 25,1%, а в 2004 г. - только 17,7%. Но нас это не пугает. В принципе, мы знаем, как увеличить грузовую базу до 5 млн тонн. Руководство "ЕвразФинанса" понимает, что порт - это не только самоценный бизнес, но и прекрасная площадка для развития других направлений. Допустим, на северо-западе России у нас есть несколько компаний, специализирующихся на металлоломе. То же самое, видимо, в ближайшее время произойдет и на Дальнем Востоке. Мы, имея перегрузочные мощности, как говорится, зайдем в эту тему. Другие направления - это лес, контейнерные перевозки, традиционные для Владивостока автомобили, работа с нефтепродуктами. По каждому из этих видов грузов мы планируем участие непосредственно в бизнесе. Начнем, видимо, с развития контейнерного терминала.

- Готовы составить конкуренцию Восточному международному контейнерному терминалу (Восточный порт) и Владивостокскому контейнерному терминалу (Владивостокский морской торговый порт)?

ДЖ: - Безусловно нет. Мы трезво оцениваем свои возможности, но пренебрегать ими не собираемся. В ближайшее время мы планируем нарастить объемы контейнерного грузопотока с 13 тыс. единиц в 2004 г. до 40 тыс. В первую очередь за счет импорта. "ЕвразФинанс" традиционно работает в этом направлении. Но это не означает, что мы забыли о рыбе. В настоящее время разрабатывается план реконструкции порта, в котором особое место будет отведено этому направлению. Есть понимание, что технически порт находится в запущенном состоянии. Причем по всем без исключения причалам и видам грузов. Поэтому мы предусматриваем в качестве первостепенных задач строительство нового современного, более мощного холодильника, возможно, при этом старый холодильник будет снесен. Рассчитываем сохранить те объемы, которые уже традиционно сложились в порту, а это порядка 400 тыс. тонн, и привлечь новые.

- До полной загрузки имеющихся в распоряжении порта мощностей?

ДЖ: - Мы оцениваем этот рынок как позитивный. Рубль сегодня считает каждый, и мы не исключение. Если бы мы не были уверены, что мощности по перевалке рыбопродукции будут загружены, проекты по их развитию даже не рассматривали бы.

- Вы упомянули о программе развития порта. За счет каких средств она будет реализовываться?

ДЖ: - Ее разработку заканчивает питерский институт "ЛенморНИИпроект". Скорее всего, уже в следующем месяце cовет директоров будет детально рассматривать план реконструкции порта. Инвестиционную программу на сегодняшний день мы оцениваем примерно в $ 50 млн. На первом этапе формироваться она будет частично за счет "ЕвразФинанса", частично за счет заемных средств Владрыбпорта.

- На годовом собрании было принято решение об увеличении уставного капитала Владрыбпорта за счет проведения допэмиссии. Уже начинаете привлекать средства со стороны?

ДЖ: - Не совсем так. На данном этапе в масштабном привлечении средств мы не нуждаемся. В конкретном случае речь идет о небольшой сумме - на 85 млн 141 тыс. 800 руб. Предполагается, что акции выкупят компании-партнеры (речь идет о ЗАО "Геотэкс" и ООО "Интерлинк". - Прим. авт.). Привлеченные средства будут направлены на финансирование текущих задач, как то выкуп земли, приобретение нового оборудования для котельной и т.д.

- Тем не менее складывается впечатление, что озвученные вами планы оказались под угрозой. В последнее время бизнес Владрыбпорта и его партнеров постоянно находится под прессом правоохранительных органов и контролирующих структур.

ДЖ: - В какой-то степени, да. И это несмотря на то, что наши руководители встречались и с губернатором, и с мэром Владивостока и нашли поддержку с их стороны. Повторюсь, основные проблемы в порту нам понятны и мы готовы их решать самостоятельно. Но так получилось, что, получив предприятие, мы получили и проблемы, никак с ним непосредственно не связанные. Например, в порту лежит арестованная груда лома, принадлежащая одной из коммерческих структур. Это делает невозможным использовать причал. При этом никто, конечно, за хранение не платит. Существует и масса других обстоятельств, мешающих работать. Несмотря на то что мы живем в современном правовом обществе, как это принято на Руси, все же надеемся на вмешательство краевых властей и готовы к плодотворному сотрудничеству. Поймите, существующие проблемы - это в итоге проблемы жителей Приморья: низкие заработные платы, отсутствие горячей воды и т.п. Вот сегодня, например, мы не можем начать подготовку к отопительному сезону из-за отсутствия средств в порту. При этом, как выясняется, половина всех долгов перед АО - это долги мэрии. Ведь всем давно понятно, что для развития экономики нужны инвестиции, а они пойдут только при благоприятных условиях.

"ЕвразХолдинг" и его структуры в работе с властью всегда придерживались принципа дисциплинированности. Подтверждением тому может служить наше присутствие в Находке - и Находкинский морской торговый порт, и БАМР с приходом "ЕвразХолдинга" приобрели новую динамику. Мы готовы повторить этот опыт и во Владивостоке.

- С чем связаны кадровые перестановки в руководстве Владморрыбпорта? Павел Колбасюк руководил портом чуть больше 8 месяцев. Не самый большой срок.

МХ: - Понятно, что представителям "ЕвразХолдинга", проводящим большую часть своего рабочего времени в Москве, сложно отслеживать ситуацию во Владивостоке. Поэтому портом должен управлять местный менеджер, не понаслышке знакомый с особенностями местного рынка. Избрание же гендиректором Дмитрия Жуланова в первую очередь продиктовано желанием "ЕвразФинанса" ввести во Владрыбпорт свои корпоративные правила, задать некую необратимость процессов реорганизации, поставить работу по реконструкции порта, организовать новые виды бизнеса, использующие возможности порта. Безусловно, что при общем руководстве со стороны владельцев управлять непосредственно предприятиями будут местные менеджеры. Приморский край богат на талантливых людей. Тем более что у нас достаточно серьезных проектов, связанных в том числе с развитием портов, и, поверьте, ВМРП не самый большой и сложный из них.