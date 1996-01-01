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В Харбин съездили не зря
Приморская делегация во главе с вице-губернатором края Виктором ГОРЧАКОВЫМ приняла участие в 16-й Харбинской торгово-экономической ярмарке, которая проходят в Харбине (КНР) с 15 по 19 июня. На ярмарке были представлены изделия легкой промышленности, медикаменты, экологически чистые продукты питания, мебель и предметы домашнего обихода, оборудование, электроника.
В рамках ярмарки состоялась деловая встреча "Перспективные пути сотрудничества Приморского края и провинций КНР в области использования лесных ресурсов", организатором которой является департамент природопользования администрации Приморского края.
Как сообщил председатель комитета международного сотрудничества администрации края Владимир ГОНЧАРУК, в ходе ярмарки состоялись семинары, посвященные российско-китайскому научно-техническому и региональному сотрудничеству. Кроме того, министерство коммерции КНР и Министерство экономического развития России впервые совместно провели "Дни российского бизнеса".
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