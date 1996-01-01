ГУПы станут ОАО

Краевая власть неоднократно заявляла, что в ближайшие годы государственные унитарные предприятия перейдут в руки более эффективных частных собственников. О том, как будет происходить реорганизация ГУПов, "ЗР" рассказал председатель Комитета по управлению государственным имуществом Приморского края Владимир КНИЖНИК.

- То, что государственная собственность неэффективна, уже ни для кого не секрет. Но, тем не менее, в Приморье тоже есть ГУПы. Сколько их сегодня в крае и в каких отраслях их наибольшее количество?

- Сегодня в крае 37 государственных унитарных предприятий. Наибольшее количество краевых предприятий сосредоточено в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По большому счету подобные структуры - это наследие прежней экономической политики. Что должно делать предприятие? Зарабатывать деньги. А власти коммерческие функции несвойственны. В то же время государство законодательно предусмотрело возможность создания такого рода структур. По большей части это объясняется тем, что в определенное время произошел перекос в экономике регионов и муниципальных образований. К примеру, у власти основная функция - обеспечить людям комфортные условии для жизни. Для этих целей нужны вода, тепло. А бизнес в ЖКХ по большому счету никогда не шел, не идет и сейчас. Такая же ситуация складывалась и с обеспечением некоторыми видами продуктов (например молоко, хлеб). По мере того, как в эти сферы входил бизнес, надобность государственного присутствия отпадала. Это естественный процесс передачи бизнес-полномочий, и краевая администрация его активно проводит в жизнь.

- Каким образом?

- Администрацией края разработана концепция управления государственным имуществом Приморского края. Она определяет стратегические цели и принципы государственной политики края в области управления государственным сектором экономики. Одними из приоритетных направлений данной концепции являются повышение эффективности деятельности унитарных предприятий и оптимизация тех предприятий, которые не выполняют государственные полномочия, возложенные на Приморский край. Это не прихоть краевых властей, это требование федерального центра.

- По каким критериям будет определяться, какие ГУПы останутся в собственности края, а какие будут приватизированы?

- Принятые на уровне Российской Федерации законодательные акты дают четкий ответ на поставленный вопрос. В собственности Приморского края останутся лишь те предприятия, которые предназначены для выполнения государственных полномочий, возложенных на край как на субъект РФ. Это в первую очередь предприятия, предназначенные для решения социальных задач, в том числе задач по реализации определенных товаров и услуг по минимальной цене, организации и проведению закупочных и товарных интервенций на территории Приморского края.

- Какие меры принимает администрация края по контролю за деятельностью предприятий?

- Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" расширил полномочия собственника имущества по контролю за деятельностью унитарных предприятий. В настоящий момент предприятия обязаны согласовывать крупные сделки, банковские кредиты, участие предприятий в уставных капиталах других коммерческих организаций. Все это помогает осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий. Ежегодно отраслевые органы исполнительной власти Приморского края утверждают предприятиям показатели экономической эффективности (выручка, чистая прибыль, чистые активы). Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий рассматриваются на заседаниях Межотраслевой комиссии по контролю за эффективностью управления государственным имуществом в Приморском крае. Администрация края ведет реестр показателей экономической эффективности деятельности краевых унитарных предприятий.

- Но если будут сокращения предприятий, то отчисления в краевой бюджет упадут?

- Возможно, доходы от деятельности предприятий сократятся, но существуют установленные законодательством положения, что в собственности края должны остаться только унитарные предприятия, выполняющие государственные функции. Администрация края ведет планомерную работу по оптимизации количества унитарных предприятий (по состоянию на 01.01.2003 г. в собственности края находилось 73 предприятия, на 01.01.2005 г. - 37 предприятий). За прошлый год было сокращено 10 ГУПов.

Унитарное предприятие, как и любая коммерческая структура, должно приносить прибыль. В соответствии с Гражданским кодексом РФ собственник имущества предприятий имеет право на часть чистой прибыли. В 2002 г. предприятиями было перечислено в краевой бюджет 0,8 млн руб., в 2003 г. - 2,5 млн руб., в 2004 г. - 15,4 млн руб.

Совокупный доход от использования краевого имущества в 2001 г. составил 36,3 млн руб., к 2004 г. эта сумма возросла до 268 млн руб. Как видно из представленных сведений, сокращение числа предприятий не ведет к снижению доходов краевого бюджета от деятельности ГУПов по причине того, что сокращаются в первую очередь убыточные и низкоэффективные предприятия. Следует отметить, что, несмотря на повышение доходов бюджета Приморского края от деятельности ГУПов, их доля в 2004 г. составила лишь 5% от общей суммы доходов от использования государственного имущества. Дальнейшее сокращение количества предприятий может повлечь за собой уменьшение доходов бюджета края от деятельности предприятий, но данные суммы будут компенсированы за счет увеличения доходности от других видов использования имущества.

В соответствии с программой приватизации краевого имущества на 2005 г. в процесс приватизации будут вовлечены 6 унитарных предприятий: КГУП "Дорожно-техническое снабжение", КГУП "Приморский жилищно-коммунальный проектный институт", КГУП "Приморская проектная контора", КГУП "Приморский коммунальный комплекс", ГУП "Внешнеторговое объединение "Дальинторг", КГП "Приморское автодорожное ремонтное предприятие".

Смена собственника унитарных предприятий будет происходить в два этапа. Первый - это преобразование ГУПов в открытые акционерные общества со 100%-ным пакетом акций, принадлежащих Приморскому краю, второй - продажа акций открытых акционерных обществ, принадлежащих краю, на аукционе. В случае, если стоимость имущественного комплекса унитарного предприятия не превышает установленный законодательством размер минимального уставного капитала открытого акционерного общества (100 тыс. руб.), такое унитарное предприятие как имущественный комплекс будет реализовано на аукционе или конкурсе.

- Как определяется стоимость имущественного комплекса унитарного предприятия при приватизации?

- В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 мая 2002 г. № 369 стоимость имущественного комплекса унитарного предприятия определяется как сумма стоимости чистых активов унитарного предприятия, исчисленных по данным промежуточного бухгалтерского баланса, и стоимости земельных участков за вычетом балансовой стоимости объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия. По предварительным расчетам активов только одному из шести унитарных предприятий, включенных в программу приватизации на 2005 г., не хватит для преобразования в открытое акционерное общество - это КГУП "Приморский жилищно-коммунальный проектный институт".

- Что будет с этим предприятием, если к нему не проявят интерес бизнес-структуры?

- В случае отсутствия интереса покупателей к предприятию оно останется в собственности края. Вопрос о его дальнейшей деятельности будет рассмотрен на заседании Межотраслевой комиссии по контролю за эффективностью управления государственным имуществом в Приморском крае. На основании решения комиссии будут сформированы предложения по его дальнейшей судьбе, которые потом будут направлены губернатору для принятия решения.

- А что будет с пакетами акций АО, принадлежащих Приморскому краю?

- Тенденция та же: администрация края будет их приватизировать. В собственности края останутся акции АО, имеющих стратегическое значение для экономики края. Сегодня в собственности края находятся 15 пакетов акций, половина из них - пакеты акций, составляющие от 1 до 10% уставных капиталов акционерных обществ. С такими пакетами акций администрация края не может влиять на решения, принимаемые АО. Доходы от дивидендов незначительные (в 2004 г. в бюджет края перечислено только 38 тыс. руб.).