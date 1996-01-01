Корпоративному управлению нужно учиться

21-22 июня в дальневосточной столице при активной поддержке бизнес-сообщества Хабаровского края пройдет первая тематическая конференция "Инвестиции и корпоративное управление".

Ее участники обсудят наиболее актуальные вопросы корпоративного управления и его роли в повышении эффективности функционирования и инвестиционной привлекательности хозяйствующих обществ.