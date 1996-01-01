Транссиб презентуется в Пусане

Транссибирская магистраль представлена на международной выставке Korea Railways and Logistics Fair - 2005 в Пусане.

По информации службы по связям с общественностью Дальневосточной железной дороги, ОАО "Российские железные дороги" представляют руководители Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО "РЖД", центра по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер", ЗАО "Русская тройка", Координационного совета по транссибирским перевозкам.