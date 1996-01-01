"Востокметаллургремонт" отмоет колеса грузовиков от грязи

Хабаровское предприятие "Востокметаллургремонт" освоило выпуск специальной автомойки для очистки от грязи колес грузовиков, которые выезжают со строек на городские улицы.

Как сообщил гендиректор завода Виктор ЯНЦЕН, в настоящий момент в адрес мэрии Хабаровска, краевых властей направлено предложение - оснастить все строящиеся объекты города подобными автомойками.

А на прошедшей в мае Хабаровской международной выставке "Архитектура, стройиндустрия Дальневосточного региона - 2005", завод "Востокметаллургремонт" выставил мобильные вагончики "Ерофей". Представители дальневосточных стройорганизаций, отметил В. Янцен, проявили к этому вагончику, который может быть использован под бытовые и производственные нужды, серьезный интерес. Сегодня заводские специалисты уже делают для Хабаровской ремонтно-строительной компании три вагончика.