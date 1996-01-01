На востоке края запустили 15 новых телефонных станций

"Дальсвязь" произвела реконструкцию телефонной сети Советско-Гаванского и Ванинского районов.

Как сообщили в пресс-службе компании, в общей сложности установлено 15 электронных станций и выносных концентраторов типа SI-2000 общей емкостью 23 832 номера, построено и реконструировано 5,2 км телефонной канализации, проложено более 100 км магистральных и распределительных линий связи.

Как отметил директор Хабаровского филиала ОАО "Дальсвязь" Вадим МАРТЫНЕНКО, благодаря реконструкции телефонной сети более 6 тысяч жителей и предприятий Советско-Гаванского и Ванинского районов края уже в 2005 году получат возможность установить телефон. Реализация данного проекта позволит полностью ликвидировать очередь на установку телефона.