Предприятия подвели итоги за пять месяцев

По предварительным итогам, за пять месяцев 2005 года на 489 крупных и средних предприятиях Хабаровска суммарный объем выпуска продукции составил около 33,6 млрд руб., или 110,9% к соответствующему периоду прошлого года.

Рост объемов производства потребительских товаров с начала текущего года составляет 117,7%, что в денежном выражении соответствует 3,8 млрд руб. На ряде предприятий начат выпуск новой продукции. К примеру, в ОАО "Амуркабель" осваивают производство бронированных кабелей, на заводе "Дальэнергомаш" - новых модификаций нагнетателей и дымососов, в ООО "Лорен" готовятся к запуску линии по переработке пластиковых отходов, ОАО "Хабаровский завод отопительного оборудования" - к выпуску энергосберегающих котлов, теплогенераторов и радиаторов.

За пять месяцев общий объем инвестиций в основной капитал производственной сферы Хабаровска должен составить 5,6 млрд руб.