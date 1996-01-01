Маркетологи ДВФО говорили о ВТО

Острая потребность в профессиональном общении послужила поводом для организации этого мероприятия, поддержку в проведении которого оказали: администрация города Хабаровска, Российская гильдия маркетологов, Российское BTL-партнерство, представительство Trout&Partners в России, Российско-американский учебно-научный центр и др.

Обсудить современные решения и подходы в маркетинге собрались более 200 человек: руководители малых предприятий и начальники отделов маркетинга крупных компаний.

На конференции говорилось о необходимости повышать конкурентоспособность произведенных на ДВ товаров в связи с ближайшим вступлением России в ВТО, в том числе и с помощью активизации работы по маркетингу.

Собравшимся рассказали о современных тенденциях в области маркетинга, поделились результатами последних проведенных исследований российской аудитории, на примерах показали успешно реализованные маркетинговые стратегии, предложили и подробно описали различные способы продвижения товара.