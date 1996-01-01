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Рынок заставляет повышать квалификацию
Большинство россиян, как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), полагают, что предъявляемые им на работе требования и их квалификация в целом совпадают. Так считает каждый третий россиянин (33%), а еще 8% думают, что их образование и навыки даже выше, чем требуется.
Более самокритичны 6% - они говорят, что их квалификация ниже требуемой. 9% работают по иной специальности, равноценной полученной, а 44% по тем или иным причинам не работают.
Российский рынок труда стимулирует значительную часть работников к накоплению квалификационных навыков. На очень сильную связь между доходами и квалификацией указали 18% респондентов, на достаточно сильную - 22%; отчасти эта зависимость наблюдается у 23%. Слабую зависимость отмечают 11%, отсутствие связи - у 23%. Попадание работника в более оплачиваемую группу лиц в значительной мере является следствием роста его квалификации.
В группе с душевыми доходами 1501-3000 руб. в месяц очень сильную связь между доходами и квалификацией отмечают 11% респондентов; с доходами 3001-5000 руб. - 19%, от 5001 руб. и выше - 25%. Чем выше уровень образования работника, тем сильнее проявляется связь между его квалификацией и доходами.
Доля лиц, для которых характерна очень сильная связь между доходами и квалификацией, в группе с начальным образованием составляет 9%, со средним образованием - 14%, со средним специальным - 18%, с высшим и незаконченным высшим - 25%. Наряду с механизмом оплаты труда в соответствии с уровнем его квалификации и сложности на российском рынке рабочей силы действует и механизм формирования карьеры.
Так, на очень сильную связь между карьерой и квалификацией указали 16% респондентов, на достаточно сильную - 25%; на частичную зависимость - 23%, на слабую зависимость - 9%, на отсутствие зависимости - 23%. Таким образом, "карьерный" механизм также оказывает стимулирующее действие на процесс приобретения работниками дополнительных квалификационных навыков.
Однако было бы неверно переоценивать действенность указанных механизмов стимулирования роста профессиональной квалификации. Так, среди опрошенных 60% не имели за последние 3 года никакой профессиональной подготовки, и 42% никак не пополняли свои знания в целях повышения квалификации.
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