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Налоги - народу!
Перенести налоговую нагрузку с предприятий на граждан и изменить психологию налоговиков. Такие стратегические цели были заявлены 1 июня на конференции Российского союза промышленников и предпринимателей "Налоговая реформа: анализ и перспективы". Об этом сообщает "Учет, налоги, право".
О далеком будущем российской налоговой системы собравшимся рассказал руководитель экспертного управления администрации Президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ. Будущее "по Дворковичу" - это "как можно меньше налогов, которые платят организации, и как можно больше налогов, которые платят граждане". Для этого, в частности, планируется заменить налог на добавленную стоимость налогом с продаж. В неизбежности рокировки участников конференции убеждал референт экспертного управления Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ: "Будущее российской налоговой системы - отсутствие НДС. Это не эмоции, это серьезно".
Правда, сроки замены он не назвал, ограничившись информацией о создании "рабочей группы, которая просчитывает идею". Наверное, отмены НДС не следует ждать в ближайшие три года. Ведь, по словам министра финансов Алексея КУДРИНА, правительство планирует "вернуться к теме унификации ставки НДС при ее снижении до 16% не ранее чем через три года". То есть Кудрин уверен, что к этому моменту еще будет что снижать.
Другая важная цель реформаторов - менталитет налоговиков. Образцом, к которому надо стремиться, Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ назвал подход канадского налоговика: "Если он в ходе проверки обнаружил переплату и не вернул деньги, его наказывают точно так же, как если бы он не заметил недоплату". Понятно, что пока нашим налоговикам выдают планы по сбору налогов, их менталитет будет далек от канадского. Поэтому Аркадий Дворкович очень непрозрачно намекнул Алексею Кудрину, что отменить планы не мешало бы уже с июля текущего года.
А наиболее острую дискуссию вызвал внесенный в Госдуму 31 мая законопроект, меняющий регламент налоговых проверок. Документ, как известно, рождался в спорах между исполнительной властью и бизнесом, причем не все замечания бизнеса были учтены. На конференции Алексей Кудрин не без горечи сообщил об очередной уступке Минфина: повторные проверки крупнейших налогоплательщиков будут проводиться "только по решению руководителя ФНС России и с согласия министра финансов". Но эта жертва не тронула Андрея МАКАРОВА, заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам. Выступая, Макаров выдвинул контрпредложение. По его словам, основанием для повторной проверки любого налогоплательщика должно служить уголовное дело, возбужденное против инспектора по факту коррупции, или другой документ, доказывающий несостоятельность результатов проверки.
"Проект должен претерпеть серьезнейшие изменения. В Госдуме не будет штампования предложений правительства!" - возмущался на трибуне Андрей Макаров. А в кулуарах конференции депутат сообщил корреспонденту "УНП", каких еще изменений он намерен добиваться: "Необходимо "закрыть" перечень документов, истребуемых при камеральной проверке. Кроме того, нужно скорректировать и другие положения проекта, которые позволяют превратить камеральную проверку в разновидность выездной".
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