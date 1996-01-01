ПБТФ и Камчатская СМИ помирились неправильно

Минувшим летом рыбацкий, и не только рыбацкий, бомонд Дальнего Востока живо обсуждал новость о большом "залете" Преображенской базы тралового флота. Собственно, "залет" случился двумя годами ранее, когда сотрудники Камчатской специализированной морской инспекции Минприроды РФ уличили рыболовецкую компанию в незаконном промысле минтая. Речь шла о тысячах тонн браконьерского улова.

В иске, который КСМИ подала в Арбитражный суд Приморского края, требуя от рыбаков компенсации нанесенного природе ущерба, фигурировала астрономическая сумма штрафных санкций - свыше 708 млн руб.! Правда, после нескольких месяцев разбирательств арбитраж назначил ко взысканию "всего" 179 млн, взяв за основу уже доказанный Петропавловск-Камчатским городским судом объем "левой" добычи: 1,9 тыс. тонн. При этом учитывалось, что часть экологического ущерба (16 млн с небольшим) ответчик оплатил ранее в добровольном порядке. Но все равно - итоговая сумма выходила чрезмерной даже для такого мощного предприятия, как ОАО "ПБТФ".

Преображенцы, естественно, попытались договориться с морской инспекцией. И компромисс был найден. Определением от 26.08.2004 г. Приморский арбитражный суд утвердил мировое соглашение между ними, согласно которому ПБТФ получила право гасить задолженность в рассрочку аж до 31 декабря 2009 г. Более того, сумма ущерба может возмещаться и натурой - путем оказания услуг по предоставлению спецморинспекции патрульных судов и вертолетов для осуществления природоохранных мероприятий... Казалось бы, конфликт исчерпан. Ан нет! Спустя всего три месяца начальник Камчатской спецморинспекции обратился в Высший Арбитражный суд России с заявлением о пересмотре определения Приморского АС, утвердившего мирный договор.

Ошибочка вышла! Оказывается, инспекция была не вправе его подписывать, поскольку взысканные судом средства предназначены вовсе не ей, а для зачисления в местный бюджет как неналоговые доходы. Соответственно и решать судьбу этих денег могут только органы местного самоуправления г. Петропавловска-Камчатского. Их права в данном случае были нарушены.

Сразу скажем, что оснований для пересмотра судебного акта в порядке надзора Высший Арбитражный суд не нашел. Правда, какие-то недочеты имелись, и в январе 2005 года дело ПБТФ было направлено в кассационную инстанцию (Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа, ФАС ДВО) "для проверки правильности применения норм материального права".

Однако еще до слушания дела в Хабаровске истец преподнес служителям Фемиды очередной сюрприз, заявив ходатайство об отказе от рассмотрения кассационной жалобы. Со ссылкой на письмо администрации г. Петропавловска-Камчатского и выписку из протокола сессии городской думы спецморинспекция доказывала, что права и законные интересы органов местного самоуправления мировым соглашением не нарушены. То есть документ правильный. Зря беспокоились! Разумеется, ОАО "ПБТФ" миролюбивую позицию КСМИ поддержало, попросив оставить определение Приморского арбитража без изменений.

Но у членов окружного суда тоже была своя позиция, и ходатайство о прекращении разбирательства они отклонили. Почему, ведь инспекция отозвала свои требования? Ответ содержится в постановлении от 19 апреля 2005 г.: "Арбитражный суд не принимает отказ заявителя от кассационной жалобы, если это противоречит закону или нарушает права других лиц". Между тем сама КСМИ добивалась отмены судебного акта именно по мотивам противоречия его закону и нарушения прав других лиц.

Исследовав представленные материалы, коллегия ФАС ДВО нашла доводы стражей природы вполне обоснованными. Теперь Приморскому арбитражному суду предстоит снова утверждать (или не утверждать) мировое соглашение между ОАО "ПБТФ" и спецморинспекцией. На этот раз - с учетом мнения камчатских органов власти.