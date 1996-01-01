Краевая программа "Отходы" шагает по Приморью

Речь идет о переработке отходов горного производства с извлечением ценных металлов и использованием отходов вскрышных пород. В этом и следующем году программа должна заработать за счет средств краевого и местного бюджетов, а также за счет средств дальнегорских предприятий.

Из дальнегорских хвостохранилищ при рудниках - будут извлекаться и перерабатываться металлы, полезные не только для горного производства, но и для строительной, химической и биологической отраслей. Цена вопроса - 12 млн руб. Увы, кавалеровцы со своими оловянными "хвостами" в программу почему-то не попали. В Дальнегорске также будет организовано производство по получению резиновой крошки из отходов, а в Лесозаводске будут делать брусчатку на основе этой крошки. В Яковлевском и Анучинском районах создадут участки по утилизации и переработке использованных автошин. Причем с получением теплоэнергии.

На базе свинцового завода в Рудной Пристани в Дальнегорске будут перерабатывать отработанные аккумуляторные батареи по новой технологии. Будет построен завод по переработке твердых бытовых отходов. На нем планируется перерабатывать отходы пластмасс, превращая их в стройматериалы. В Дальнегорске собираются организовать промпереработку древесных отходов за счет внедрения на предприятиях технологии брикетирования. Будут построены мини-электростанции, работающие на древесных отходах. Их построят в Дальнереченском, Пожарском, Чугуевском, Яковлевском, Тернейском, Красноармейском, Хасанском районах. В Ольгинском районе создадут производство заготовок для пэт-бутылок.