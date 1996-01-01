Алкобизнес не хочет свободы

В начале июня прошло очередное заседание ассоциации продавцов и производителей Приморского края. Крупнейшие местные оптовики и компании-производители обсуждали, что станет с водочным бизнесом после того, как с начала 2006 г. официально прекратится деятельность акцизных складов в крае.

Вот что сообщил директор Ассоциации производителей и продавцов алкогольной продукции Приморья Геннадий РЕЗНИКОВ: "Мы проанализировали алкогольный рынок и выяснилось, что объемы продаж в 2004 г. составляют всего 82% от запланированного. Сегодня в крае 42 оптовые компании, занимающиеся поставками алкоголя в розничную сеть. Уследить за тем, какую продукцию они выпускают на потребительский рынок, очень сложно. Но система акцизных складов позволяла это сделать. Теперь возможность торговать водкой без ограничений появится у любого предпринимателя. А зная, что сверхдоходы водочный бизнес получает от торговли теневой продукцией, можно предположить, что количество недобросовестных компаний резко увеличится. На наш взгляд, необходимо ограничить количество компаний, допущенных к этому виду деятельности, и оставить на рынке только добросовестные компании с уже сложившейся репутацией. К примеру, на хабаровском рынке работает всего 4 крупных алкогольных оптовика, бюджет от этого не несет никаких потерь".