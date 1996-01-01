Акционерный год "Золотого Рога"

На 33% должен вырасти валовый доход Издательской компании "Золотой Рог" в 2005 году.

Такие ориентиры бизнес-плана утвердили акционеры Открытого акционерного общества "Издательская компания "Золотой Рог" на общем годовом собрании, состоявшемся 8 июня. Согласно традиционной повестке дня были утверждены годовой отчет ОАО и бухгалтерская отчетность за 2004 год, а также заключение ревизионной комиссии и аудитора общества. Доходы компании за прошлый год выросли на 24% и составили 24 074 тыс. руб. Чистая прибыль составили 276 тыс. руб. Однако акционеры решили не выплачивать дивиденды и направить прибыль в развитие компании.

Генеральным директором ОАО вновь была избрана главный редактор газеты "Золотой Рог" Елена Баркова. В новый состав совета директоров вошли: Е.С. Баркова, Ю.В. Бервено, С.И. Вакунов, А.В., Вахрушев, С.А. Полозков, А.Н. Румянцев, Ч.С. Шмигельский. На первом заседании совета директоров его председателем избран С.А. Полозков, начальник отдела департамента корпоративного управления ОАО "Группа Альянс". Аудитором компании утверждено ЗАО "Аудит Консалт".

Акционеры утвердили программу развития Издательской компании как развивающегося бизнеса. Среди ее приоритетов названо расширение присутствия изданий ИК "Золотой Рог" на рынке СМИ Дальневосточного региона.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2004 г. (тыс. руб.) ОАО "ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ "ЗОЛОТОЙ РОГ" Адрес: г. Владивосток, пр-т "Красного знамени", 10 ИНН 2540040026 2004 г. 2003 г Выручка 24 071 19 452 Себестоимость 18 980 18 324 Валовая прибыль 5 091 1 128 Коммерческие расходы 1 404 410 Управленческие расходы 2 837 - Прибыль от продаж 850 718 Чистая прибыль 276 380 Чистые активы на 31.12. 2 574 2 420