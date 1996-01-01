Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"ВладАвиа" продолжает закрываться
Прошедшее во вторник годовое общее собрание акционеров крупнейшего авиаперевозчика в ДВ регионе показало нежелание менеджмента компании соответствовать принципам прозрачности и открытости ведения бизнеса. Такую позицию выразил новый акционер ОАО "Владивосток Авиа".
"Мне трудно давать комментарии по результатам собрания акционеров, поскольку права акционера полноценно я реализовать так и не смог - большинство важнейших вопросов о деятельности общества не были поставлены и, соответственно остались без ответов. В частности, остался незатронутым факт убытка в размере 34 млн руб. по итогам первого квартала нынешнего года, не было объяснено снижение чистой прибыли за 2004 г. в 10 раз в сравнении с 2003 годом. Кроме того, моя прямая просьба о выступлении перед акционерами была отклонена по формальному поводу, все это вызывает подозрения, что у общества не все в порядке", - сказал после окончания собрания начальник отдела департамента корпоративного управления ОАО "Группа Альянс" Сергей ПОЛОЗКОВ.
Хотя годовое собрание состоялось, представителям нового акционера - ЗАО "Альянс-Пром" не было предоставлено абсолютно никаких документов до проведения собрания. Специалистам удалось ознакомиться с материалами о деятельности общества в 2004 году только за час до собрания. Поскольку годовой отчет ОАО "Владивосток Авиа" до сих пор не стал достоянием общественности, "ЗР" не может рассказать своим читателям, о чем там говорилось, и назвать итоги за прошлый год.
Мы знаем лишь, что в состав совета директоров ОАО "Владивосток Авиа" было избрано 6 человек - генеральный директор ОАО "Владивосток Авиа" Владимир САЙБЕЛЬ (владеет 1,2562% акций АО), директор Владивостокского филиала ФГУП "Росморпорт" Геннадий ТОКУЛЕНКО, председатель объединенного комитета профсоюзов Владимир ХИТРИХЕЕВ (владеет 0,0255% акций АО), Лариса ШЕВЧЕНКО, Юрий ТОЛМАЧЕВ, глава представительства "Группы Альянс" в Приморском крае Николай СОЦКОВ.
"Свою деятельность на посту члена совета директоров я как человек, 30 лет прослуживший в органах ФСБ, буду вести в соответствии с законом, уставом общества и существующей нормативной базой - как это принято в "Группе Альянс". Думаю, что теперь мы сможем реализовать свое право акционера на участие в управлении компанией, будем острее ставить вопросы и добиваться ответов. Уверен, что это позитивно скажется на дальнейшем развитии "Владивосток Авиа", - заявил "ЗР" глава представительства "Группы Альянс" в Приморском крае Николай Соцков.
Официального пресс-релиза об итогах собрания редакция "ЗР" не получила.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Круизный лайнер Silver Explorer побывал на Камчатке
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда