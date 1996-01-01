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"ВладАвиа" продолжает закрываться

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Прошедшее во вторник годовое общее собрание акционеров крупнейшего авиаперевозчика в ДВ регионе показало нежелание менеджмента компании соответствовать принципам прозрачности и открытости ведения бизнеса. Такую позицию выразил новый акционер ОАО "Владивосток Авиа".

"Мне трудно давать комментарии по результатам собрания акционеров, поскольку права акционера полноценно я реализовать так и не смог - большинство важнейших вопросов о деятельности общества не были поставлены и, соответственно остались без ответов. В частности, остался незатронутым факт убытка в размере 34 млн руб. по итогам первого квартала нынешнего года, не было объяснено снижение чистой прибыли за 2004 г. в 10 раз в сравнении с 2003 годом. Кроме того, моя прямая просьба о выступлении перед акционерами была отклонена по формальному поводу, все это вызывает подозрения, что у общества не все в порядке", - сказал после окончания собрания начальник отдела департамента корпоративного управления ОАО "Группа Альянс" Сергей ПОЛОЗКОВ.

Хотя годовое собрание состоялось, представителям нового акционера - ЗАО "Альянс-Пром" не было предоставлено абсолютно никаких документов до проведения собрания. Специалистам удалось ознакомиться с материалами о деятельности общества в 2004 году только за час до собрания. Поскольку годовой отчет ОАО "Владивосток Авиа" до сих пор не стал достоянием общественности, "ЗР" не может рассказать своим читателям, о чем там говорилось, и назвать итоги за прошлый год.

Мы знаем лишь, что в состав совета директоров ОАО "Владивосток Авиа" было избрано 6 человек - генеральный директор ОАО "Владивосток Авиа" Владимир САЙБЕЛЬ (владеет 1,2562% акций АО), директор Владивостокского филиала ФГУП "Росморпорт" Геннадий ТОКУЛЕНКО, председатель объединенного комитета профсоюзов Владимир ХИТРИХЕЕВ (владеет 0,0255% акций АО), Лариса ШЕВЧЕНКО, Юрий ТОЛМАЧЕВ, глава представительства "Группы Альянс" в Приморском крае Николай СОЦКОВ.

"Свою деятельность на посту члена совета директоров я как человек, 30 лет прослуживший в органах ФСБ, буду вести в соответствии с законом, уставом общества и существующей нормативной базой - как это принято в "Группе Альянс". Думаю, что теперь мы сможем реализовать свое право акционера на участие в управлении компанией, будем острее ставить вопросы и добиваться ответов. Уверен, что это позитивно скажется на дальнейшем развитии "Владивосток Авиа", - заявил "ЗР" глава представительства "Группы Альянс" в Приморском крае Николай Соцков.

Официального пресс-релиза об итогах собрания редакция "ЗР" не получила.

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