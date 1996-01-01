У комитета по торговле - новый начальник

На должность председателя комитета по торговле и защите прав потребителей назначена Татьяна ШКАРИНА, ранее работавшая заведующей кафедрой управления качеством, стандартизацией и сертификацией ТГЭУ и директором некоммерческой организации "Приморский фонд защиты потребителей".

На новом месте Татьяна Шкарина сменила Марину СИМАКИНУ, которая уволилась по собственному желанию. Сегодняшнее место работы бывшего председателя пока неизвестно.