Иностранную рабсилу придется обосновать

Управление сельского хозяйства администрации Приморского края принимает заявки на привлечение иностранной рабочей силы в 2006 г.

Как сообщили специалисты управления, в течение месяца предстоит собрать заявки от сельхозпредприятий и решить, насколько они обоснованны. Слишком часты случаи, когда предприятия приглашают иностранцев в качестве сельхозрабочих, а те торгуют на рынках.

Теперь каждый импортер рабочей силы должен обосновать заявку - предоставить структуру посевных площадей будущего года, планируемые объемы реализации продукции, наличие работающих, справку об уплате налогов. Руководитель должен будет доказать, что его предприятие сотрудничает со службой занятости и труд иностранцев действительно необходим. На основании этих данных и будут подготовлены рекомендации Федеральной службе по труду и занятости. Формирование заявок завершится к 1 июля.