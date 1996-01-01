www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.78 р. 100 JPY: 56.51 р.
EUR: 73.2 р. 10 CNY: 91.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Экзотические профессии востребованы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Специальности, которые еще несколько лет назад были экзотикой, сейчас стали остро востребованы на рынке труда. Это - специалисты по персоналу, гувернантки и домработницы, ландшафтные дизайнеры и банковские эксперты по потребкредитованию и т.п.

Как показал опрос, на рынке труда созрел новый топ-лист самых востребованных специальностей. Если последние два года работодатели активно подыскивали себе эйчаров (HR-менеджеров, специалистов по поиску персонала), то сегодня эта мода, похоже, проходит. "Сейчас HR в России - это более или менее состоявшееся направление, - отмечает главный специалист HR-управления группы "АльфаСтрахование" Анна РОЗАРЕНОВА. - На мой взгляд, рынок HR-специалистов, конечно, еще лихорадит, бум не прошел, хотя в Москве он явно идет на убыль. В регионах все только начинается..." Тем не менее, на пике популярности сегодня специалисты по недружественным слияниям и поглощениям, а также различные узкоспециализированные банковские работники.

"В банковским секторе сейчас очень востребованы специалисты по розничному кредитованию, - заявил исполнительный директор рекрутингового агентства 3R Михаил ТОРЧИНСКИЙ. - Это кредитные аналитики, которые решают: выдавать заем или нет, специалисты по автоматизированным системам, созданным для упрощения и сокращения срока рассмотрения кредитных заявок. В общей массе банковских служащих это не самые дорогие специалисты. Их оклады составляют примерно $ 1200-2000 для аналитиков и от $ 1500-2500 для IT-специалистов. Однако на рынке таких специалистов катастрофически не хватает. Сейчас практически все банки ломают головы над тем, где их брать".

Ситуацию, когда специалисты вполне традиционных специальностей вдруг становятся редкими, очень хорошо можно проследить на примере рынка строительных и дизайнерских услуг. Если года два назад был отмечен всплеск интереса к профессиям "ландшафтный дизайнер" или "фито-дизайнер", то в последнее время строительные фирмы ищут совсем других специалистов. "Сейчас велик спрос на рабочие профессии вообще и на рабочих-дизайнеров - в частности, - поясняет глава Ассоциации дополнительного профобразования Ольга ОДЫНЬ. - Нужны люди, которые не только могут составить красивый проект, но и умеют качественно работать с современными декоративными материалами".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru