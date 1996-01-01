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Экзотические профессии востребованы
Специальности, которые еще несколько лет назад были экзотикой, сейчас стали остро востребованы на рынке труда. Это - специалисты по персоналу, гувернантки и домработницы, ландшафтные дизайнеры и банковские эксперты по потребкредитованию и т.п.
Как показал опрос, на рынке труда созрел новый топ-лист самых востребованных специальностей. Если последние два года работодатели активно подыскивали себе эйчаров (HR-менеджеров, специалистов по поиску персонала), то сегодня эта мода, похоже, проходит. "Сейчас HR в России - это более или менее состоявшееся направление, - отмечает главный специалист HR-управления группы "АльфаСтрахование" Анна РОЗАРЕНОВА. - На мой взгляд, рынок HR-специалистов, конечно, еще лихорадит, бум не прошел, хотя в Москве он явно идет на убыль. В регионах все только начинается..." Тем не менее, на пике популярности сегодня специалисты по недружественным слияниям и поглощениям, а также различные узкоспециализированные банковские работники.
"В банковским секторе сейчас очень востребованы специалисты по розничному кредитованию, - заявил исполнительный директор рекрутингового агентства 3R Михаил ТОРЧИНСКИЙ. - Это кредитные аналитики, которые решают: выдавать заем или нет, специалисты по автоматизированным системам, созданным для упрощения и сокращения срока рассмотрения кредитных заявок. В общей массе банковских служащих это не самые дорогие специалисты. Их оклады составляют примерно $ 1200-2000 для аналитиков и от $ 1500-2500 для IT-специалистов. Однако на рынке таких специалистов катастрофически не хватает. Сейчас практически все банки ломают головы над тем, где их брать".
Ситуацию, когда специалисты вполне традиционных специальностей вдруг становятся редкими, очень хорошо можно проследить на примере рынка строительных и дизайнерских услуг. Если года два назад был отмечен всплеск интереса к профессиям "ландшафтный дизайнер" или "фито-дизайнер", то в последнее время строительные фирмы ищут совсем других специалистов. "Сейчас велик спрос на рабочие профессии вообще и на рабочих-дизайнеров - в частности, - поясняет глава Ассоциации дополнительного профобразования Ольга ОДЫНЬ. - Нужны люди, которые не только могут составить красивый проект, но и умеют качественно работать с современными декоративными материалами".
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