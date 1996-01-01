www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Ряды престижных поредеют

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Небывалый всплеск спроса на юристов, экономистов и просто менеджеров и падение интереса к другим специальностям в начале 90-х породили стихийный рост факультетов, на которых готовили востребованных специалистов. Причем отчасти подобное положение было вызвано тем, что вузы искали способы материального обеспечения профильных факультетов.

Сегодня большая их часть по-прежнему работает: ежегодно на более чем 1 млн выпускников приходится порядка 300 тыс. новоиспеченных экономистов, притом что в советское время на всю страну их выпускалось порядка 45 тыс. Сейчас из тысячи российских вузов экономистов не готовят меньше 70 учебных заведений.

Впрочем, рынок труда сам, кажется, реагирует на возникшую проблему. Если раньше в компанию были готовы принять любого человека с дипломом экономиста и при этом гарантировать ему приличную зарплату, то теперь, похоже, фирмы предпочитают считать свои деньги. "Работодатели отказываются от людей просто с дипломом, - говорит ректор ВШЭ Ярослав КУЗЬМИНОВ. - Они начинают ориентироваться на бренды вузов. Думаю, в течение пяти лет рынок перестанет предлагать некоторым специалистам высокие зарплаты: если раньше хороший заработок гарантировала "корочка", то сейчас она перестает быть единственным условием. А в скором времени высокие оклады будут доставаться тем, кто оканчивает вузы из сегмента качественного образования. Сейчас таких экономистов выпускается порядка 10 тыс. в год".

Вследствие подобной политики неизбежно возникнет дефицит профессиональных кадров, но он вполне может быть восполнен западными университетами, которые придут в Россию после ее вступления в ВТО.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru