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Ряды престижных поредеют
Небывалый всплеск спроса на юристов, экономистов и просто менеджеров и падение интереса к другим специальностям в начале 90-х породили стихийный рост факультетов, на которых готовили востребованных специалистов. Причем отчасти подобное положение было вызвано тем, что вузы искали способы материального обеспечения профильных факультетов.
Сегодня большая их часть по-прежнему работает: ежегодно на более чем 1 млн выпускников приходится порядка 300 тыс. новоиспеченных экономистов, притом что в советское время на всю страну их выпускалось порядка 45 тыс. Сейчас из тысячи российских вузов экономистов не готовят меньше 70 учебных заведений.
Впрочем, рынок труда сам, кажется, реагирует на возникшую проблему. Если раньше в компанию были готовы принять любого человека с дипломом экономиста и при этом гарантировать ему приличную зарплату, то теперь, похоже, фирмы предпочитают считать свои деньги. "Работодатели отказываются от людей просто с дипломом, - говорит ректор ВШЭ Ярослав КУЗЬМИНОВ. - Они начинают ориентироваться на бренды вузов. Думаю, в течение пяти лет рынок перестанет предлагать некоторым специалистам высокие зарплаты: если раньше хороший заработок гарантировала "корочка", то сейчас она перестает быть единственным условием. А в скором времени высокие оклады будут доставаться тем, кто оканчивает вузы из сегмента качественного образования. Сейчас таких экономистов выпускается порядка 10 тыс. в год".
Вследствие подобной политики неизбежно возникнет дефицит профессиональных кадров, но он вполне может быть восполнен западными университетами, которые придут в Россию после ее вступления в ВТО.
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