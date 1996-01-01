Неженское автодело

В начале 90-х появление автомастерских было сродни росту грибов после хорошего дождичка. Но не многие из них дожили до сегодняшних дней. Как это бывает, естественный деловой отбор все расставил по своим местам. Те, кто выбрал поступательный путь развития - от "шитья" глушителей и клепки тормозных колодок до ремонта дорогостоящих двигателей, при этом сделав акцент на профессионализм персонала, ответственность за проделанную работу, живут и здравствуют. Не без труда, конечно, как утверждает Виктория ВИННИК, за 12 лет существования компании, два последних года для нее были самыми трудными.

- Виктория Валерьевна, почему автосервис, а не, скажем, парикмахерская, бутик модной одежды или, на крайний случай, продуктовая лавка?

- Мне нравится заниматься этим. Это тот случай, когда работа приносит и моральное, и материальное удовлетворение. Другой вопрос, как я к этому пришла. Не скрою, что авторемонт как автобизнес для меня начинался во время автомобильного бума в начале 90-х.

- И кто был первым "проводником" в мир бизнеса?

- Мой знакомый ремонтировал мою машину, а поскольку времени у меня и у него не было, то ремонт проходил вечером. Я не была простым наблюдателем, а принимала самое активное участие: подавала ключи, била кувалдой (!) по ступице, радиатор снимала... Другой мой хороший знакомый был, как в те времена говорили, "костоправом". Как-то я сделала ему замечание, с намеком на несостоятельность как мастера, мол, Иваныч, слишком медленно ты работаешь. На что Иваныч и сказал: если хочешь быстро, тогда бери спецовку и на субботу-воскресенье из гаража ни ногой! Пришлось самой грунтовать, готовить машину под покраску и т.д. Мозоли на руках и боль в пояснице в памяти остались на всю оставшуюся жизнь. С тех пор в подмастерье я никому не навязывалась и не попадала, а решила заняться своим делом.

- С чего как директор начинали вы?

- Сначала мы "варили" глушители и клепали колодки. Потом пошел ремонт ходовой части и подвески, появились мастера- мотористы, и так, мало-помалу, мы пришли к тому, что сегодня представляет наша "Ника".

- Всех решили победить? Имею в виду названием (Ника - греческая богиня победы. - Прим. авт.)

- Моего сына зовут Никитой, а поскольку в христианстве аналогично имя Ника, то над выбором названия фирмы долго думать не пришлось. Правда, этому предшествовал честный жребий. Мы собрали всех работников, они написали бумажки с предложениями, бросили все в шапку... Сам бог велел, чтобы наша компания так и стала называться "Ника". Кстати, одно время из-за этого названия нас часто путали с известной фирмой досуга.

- Сегодня и вчера, разница для вас - 10 лет, если сравнивать эти временные периоды с точки зрения бизнеса...

- Не скрою, на заре своей деятельности мы работали полулегально, когда приходил участковый, получал свою "копеечку", уходил, чтобы появиться через пару месяцев. Было и обидно, и смешно. Но, когда мы зарегистрировались и стали, что называется, "в законе", наступило облегчение. Смешно сказать, но 10 лет назад, после придания своему бизнесу официального статуса, с уплатой всех государственных платежей, появилось больше предпринимательских возможностей, но самое интересное - стало меньше этой омерзительной суеты, вымогательства.

- Каким для вас был самый трудный период вашей работы?

- Два последних года. Не период зарождения и начала деятельности, а именно последние годы. Может быть, все дело в "тех деньгах", "тех заработках", курсах валют, может, были моложе, не знаю, но все было по-другому. Было много проблем психологического толка - да! Рэкет и прочий беспредел - да! Город жил больше по понятиям, что легко объяснялось переходным периодом, но в финансовом плане было легче. Была конкуренция, тем более что мы находимся на ул. Снеговой, которую впору переименовывать в Автомобильную, но такой борьбы за клиента, как сейчас, не было. Причем в ход идут методы, характерные именно для периода смены формаций, становления новых правил деловой игры и т.д. Сегодня борьбу за место под солнцем и конкуренцией назвать-то можно с большой натяжкой. Наушничество и подлог, "телефонное право" и "сарафанное радио", назовите как угодно, но "соседи", ведут себя очень некорректно. Если у них проверка, то можно не сомневаться, что завтра трясти будут нас. С другой стороны, принцип: "утопи ближнего своего", взятый некоторыми соседними сервисами на вооружение, мне только на пользу...

- ???

- Благодаря этому, я готова ко всему. Ну, если сами проверяющие, чуть ли не взмаливаются, испрашивая, за что меня же и наказать? Никто сегодня не верит, что все может быть в порядке?! Особенность нынешнего времени заключается в том, что благополучная фирма изначально вызывает подозрение!

- И все-таки - как не потеряться в бурном море, именуемом рынок автосервиса?

- Авторемонтов много, но где взять толковых специалистов! Это ПРОБЛЕМА всего автомобильного сервиса края. Будь ты хоть семи пядей во лбу, с японской оригинальной запчастью в зубах, но если руки, извините, не оттуда выросли, лень, проблемы с наркотой и алкоголем, то какой это работник?

- Кадры решают все?

- Ох, тема не то что больная - знаковая! Когда к тебе приходит мальчишка 18-20 лет с "рекомендацией", в которой пишется, что он не только жнец, дудец, игрец, но еще и материальную часть знает неплохо, невольно задумаешься, а когда он успел? Еще один нонсенс - толковых и здоровых парней невозможно заставить работать. Он знает свою ставку $ 300-400, и плевать он хотел на всех с высокой колокольни. Моя задача как директора - разбудить в работнике интерес, желание зарабатывать, но, увы... Обидно, что порой с толковыми, но не амбициозными работниками приходится расставаться именно по этой причине.

- Что, на ваш взгляд, представляют собой отношения власти и бизнеса?

- На мой взгляд, она (власть) все время что-то придумывает, и это приподносится как забота о бизнесе. Но в финале мы остаемся обиженными. За 12 лет было немало предложений, но.... Я считаю, никому не в обиду, что чем меньше они о тебе знают, тем лучше.

- А сегодня. На фоне тех стонов арендаторов, да и вообще бизнесменов, кто имел несчастье "окопаться" на земле Владивостока?

- Мы - субарендаторы, и пока эти проблемы нас не коснулись.

Хотя городских "счетоводов" мы уже видели. Энтузиазма это, конечно, не внушает, но... посмотрим. В то же время я люблю порядок. Если я плачу, то почему восемь авторемонтов, что меня окружают, этого не делают? Когда я спрашиваю, почему те или эти остались без контроля, то мне говорят: "Мы справочник открыли, посмотрели - и работаем!". Получается, кто тут, на Снеговой, халявит, тот и неподсуден?! Хотя веяние новой администрации чувствуется. Тут тебе местный закон "Об охране труда" нарисовался. А что я могу сделать? У меня вся семья в этом бизнесе - от мала до велика, так что - мне на них договоры заполнять?

Нюансов много, но, если будем играть и работать по честному, тогда будут вам, и качество ремонта, и гарантия. Я считаю, что как для женщины гинеколог и парикмахер, так для мужчины - автосервис или автомеханик. Впрочем, уже не только для мужчины...