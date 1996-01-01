На "Тихоокеанском шельфе-2005" представители "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа" прощупывали почву

Трехдневная научно-практическая конференция "Тихоокеанский шельф-2005", проходившая с 1 по 3 июня во Владивостоке, ознаменовалась подписанием протокола о намерениях норвежских и российских участников строительства в порту Восточный оснований для нефтяных платформ продолжить сотрудничество. Она и была приурочена к этапу завершения всех работ по этому проекту.

Стоит отметить, что данный форум посетили представители российских гигантов нефтегазовой отрасли, таких как "Газпром", "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ". Впрочем, только представитель "Роснефти" выступил с докладом, где показал возможности компании в разведке и освоении шельфа Дальнего Востока. Представители "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа" не были уполномочены делать какие-либо заявления относительного планов своих компаний. Их интерес сводился к прощупыванию почвы, знакомству с тем, что из себя представляют шельфовые проекты. Хотя накануне владивостокской конференции прозвучало заявление президента "ЛУКОЙЛа" Вагита АЛЕКПЕРОВА в Нью-Йорке по поводу возможного участия компании в аукционе по "Сахалину-3" совместно с "Газпромом".

Открывая конференцию, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДВФО Геннадий АПАНАСЕНКО отметил, что прошедшие 16 месяцев с начала закладки платформ были хорошей школой для российских предприятий конверсионного плана. Они доказали свою способность выполнять столь сложные работ. Доля российского участия в возведении бетонных платформ достигала 90 и более процентов. Это сотрудничество нужно развивать, подчеркнул Геннадий Апанасенко.

Директор строительства бетонных оснований компании Aker Kvaerner (Норвегия) Бьерн ГУНДЕРСЕН сделал краткий отчет об этапах строительства и высказал благодарность российским специалистам, отметив их высочайший уровень профессиональной подготовки. Надо отдать должное ведущему оператору проекта, строительство было завершено точно в назначенные сроки. Свой доклад г-н Гундерсен начал со слов "миссия невозможна". Но в итоге, продемонстрировав все ступени успеха своей компании в выполнении уникального по своей сути и единственного в мире проекта, назвал его "миссия возможна". Получилось все и в намеченные сроки. Строительство платформ заняло 16 месяцев. В настоящее время они стоят в затопленном доке, готовые к выводу в залив Находка для дальнейшей транспортировки на сахалинские месторождения. Печальным фактом на завершающем этапе проекта стал несчастный случай, о чем руководство норвежской компании крайне сожалеет.

В докладе директора ОАО "СахалинНИПИморнефть" Юрия ЩУКИНА были отмечены преимущества месторождений сахалинского шельфа над другими перспективными участками дальневосточного шельфа. В числе докладчиков были заместитель директора СВК НИИ ДВО РАН Александр ГРЕВЦЕВ (г. Магадан), который осветил проблемы и перспективы освоения магаданского шельфа. Докладчик отметил, что область будет добиваться проведения тендеров на его освоение уже в 2006 г., так как практически все для этого готово.

Второй день конференции был посвящен презентации российских и зарубежных компаний, в основном норвежских. Кульминационным моментом стало подписание протокола о намерении создать российско-норвежское промышленно- коммерческое объединение для реализации будущих проектов. По словам президента Ассоциации "Газонефтяной комплекс" Александра БЕККЕРА, "для нас создание промышленно-коммерческого объединения очень важно. Оно должно быть направлено на развитие газонефтяного комплекса Дальнего Востока. Реализация этого намерения требует времени и анализа. Это первый документ общего характера о намерении кооперироваться".

Вице-президент Aker Kvaerner, подписавший от имени компании документ, сказал:

- Мы осуществили передачу технологий российской стороне, накопленных в течение последних 30 лет, конкретной практической работой доказали, что способны в срок выполнять крупногабаритные конструкции. Нам приятно, что конкретный проект открыл азиатский рынок для нашей компании. Надеемся, что мы сможем найти для себя новые проекты в этом регионе, которые мы могли бы претворить в содружестве с нашими российскими коллегами. Важно наличие надежных партнеров и установление нормального рабочего сотрудничества. Думаю, что это только начало долгосрочного сотрудничества в будущем.

Как считают специалисты, такая консолидация даст возможность в будущем осуществлять не менее грандиозные проекты, чем тот, что завершен. "Сахалин-2" - это только малая часть того, что разрабатывается сегодня на шельфе Дальнего Востока. В будущем можно рассчитывать на строительство до 20-30 платформ.

По словам Александра Беккера, конференция прошла на хорошем уровне. Она выполнила свою задачу, направленную на кооперацию между компаниями, заказчиками, и на переговоры.

- В каком виде будет будущее сотрудничество пока сказать сложно, этот вопрос надо координировать. И здесь большая роль отведена власти. У нас не хватает управленческого звена на уровне межрегиональной кооперации и координации. Это не проблема одной области или края. Это общегосударственная проблема. Мы - ассоциация - видим свою дальнейшую задачу в усилении координации, объединении усилий наших членов на конкретных проектах. Вопросы координации очень важны. Например, взять наши судостроительные и судоремонтные заводы. У них много общего, но каждый из них развивает отдельные проекты. А можно сделать небольшое разделение труда, сократить расходы. Мы способствуем созданию консорциума, чтобы предприятия объединялись в какие-то коммерческие блоки, которые могли бы участвовать в крупных проектах. Создание Дальсудпромшельфа было первым шагом по реализации тех идей. Думаю, что у него большое будущее.