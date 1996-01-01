Налоговая хочет обанкротить крупнейшего металлосборщика

Налоговая инспекция Ленинского района Владивостока обратилась в Приморский арбитражный суд с иском о банкротстве крупнейшей на территории края компании по экспорту лома черного металла - ООО "Приморвторсырье".

Как сообщили информационному агентству "Дейта.RU" в пресс-службе Арбитражного суда Приморья, дело принято в судебное производство, первое заседание суда назначено на 22 июня.