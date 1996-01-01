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ПМП строит "Афрамаксы"
На южнокорейской верфи Hyundai Heavy Industries в Ульсане 30 мая состоялась церемония закладки киля для двух танкеров класса "Афрамакс", которые строит Приморское морское пароходство (корпорация PRISCO). Киль третьего танкера корейские судостроители заложат на этой же верфи 11 июля.
Три танкера дедвейтом по 100 тыс. тонн каждый строятся PRISCO в соответствии с выигранным корпорацией тендером, проводившимся компанией "Эксон Нефтегаз ЛТД", оператором проекта "Сахалин-1". Суда будут использоваться для круглогодичной перевозки сахалинской нефти, эксплуатироваться в сложных навигационных условиях, поэтому к ним предъявляются повышенные требования по безопасности .
Возводятся "афрамаксы" по проекту Hyundai Heavy Industries, в котором учтены предложения компании-судовладельца - PRISCO и фрахтователя "Эксон Нефтегаз Лимитед". Как сообщил технический директор компании PRISCO (Singapore) Pte.Ltd Кристофер КИРТОН, спуск на воду новых танкеров корпорации состоится в августе и сентябре текущего года.
Сдача танкеров запланирована на ноябрь и декабрь 2005 г., с интервалом от приемки первого до третьего приблизительно в один месяц.
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