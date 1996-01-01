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Энергетики отчитались
Акционеры ОАО "Дальэнерго" на годовом собрании 2 июня приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2004 г. только по привилегированным акциям общества в размере 0,011 руб. на одну акцию. В 2003 г. компания выплачивала дивиденды по привилегированным акциям в размере 0,003 руб. на одну акцию.
В ходе собрания акционеры утвердили годовой отчет и бухгалтерский баланс общества за 2004 г., смету распределения прибыли (в том числе размер выплаты дивидендов за 2004 г.), внесли изменения во внутренние документы общества, избрали новый состав совета директоров и ревизионной комиссии.
В совет директоров избраны 9 человек. 7 из них представляют РАО "ЕЭС России" - это заместитель генерального директора фонда "Институт профессиональных директоров" Евгений БЫХАНОВ, начальник отдела Департамента регулирования отношений собственности Корпоративного центра РАО "ЕЭС России" Сергей ДИЛЬТАЕВ, заместитель управляющего директора Бизнес-единицы № 1 РАО "ЕЭС России" Юрий ДОЛИН, начальник отдела Департамента стратегии Центра управления реформой РАО "ЕЭС России" Роман ХРОМОВ, советники фонда "Институт профессиональных директоров" Владимир ЖИГАРЕВ и Андрей ГЛОТОВ, генеральный директор ОАО "ДВЭУК" Виктор МЯСНИК.
В совет также избраны 2 представителя ОАО "СУЭК" - адвокат Московской городской коллегии адвокатов Руслан КОЖУРА и главный специалист АО "СУЭК" Владимир КОСАРЕВ.
Фактическая выработка электроэнергии в целом по системе АО "Дальэнерго" в 2004 г. в сравнении с 2003 г. выросла на 4,43%, до 3 млрд 920,365 млн кВтч. Полезный отпуск электроэнергии в 2004 г. составил 6 млрд 608,44 млн кВтч, что на 4,66% больше, чем в 2003 г. Полезный отпуск тепловой энергии в 2004 г. составил 3 млн 205,6 тыс. Гкал., что несколько ниже уровня прошлого года.
Чистая прибыль АО "Дальэнерго" в 2004 г. выросла в сравнении с 2003 годом в 3,7 раз, до 437,8 млн руб.
Акционеры также утвердили устав общества в новой редакции. Аудитором общества на 2005 г. утверждено ООО "Росэкспертиза".
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