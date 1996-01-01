"Приморнефтепродукт" озвучил планы

На прошедшем в минувшую субботу 4 мая годовом общем собрании акционеров ОАО "Приморнефтепродукт" руководство крупнейшего поставщика нефтепродуктов рассказало своим акционерам и общественности о смене приоритетов в компании.

"Создание клиентоориентированной компании международного уровня на базе ОАО "Приморнефтепродукт" будет происходить в соответствии с кодексом корпоративного управления и стратегии развития ОАО "НК "Альянс". В течение следующего отчетного периода, в острой конкурентной обстановке, нам необходимо будет реализовать важнейшее преимущество компании - создать сеть АЗС международного уровня на базе крупнейшей сбытовой сети нефтепродуктов в Приморском крае", - сообщил "ЗР" председатель совета директоров ОАО "Приморнефтепродукт" Григорий ЖУКОВ.

"Настало время для ориентации на запросы конечного потребителя, на улучшение качества обслуживания и автоматизацию производства. Мы значительно увеличили капиталовложения в экологическую безопасность и благоустройство АЗС. В 2004 году общие инвестиции в безопасность и экологию составили 66,7 млн рублей. Уже этим летом вступят в строй АЗС "Приморнефтепродукта" на Маяке и на 11-м километре, где будут работать магазины самообслуживания", - рассказал генеральный директор ОАО "Приморнефтепродукт" Владимир МАСЛОВСКИЙ.

На собрании акционеров были утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность АО, принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2004 г. Кроме того, была утверждена новая редакция устава общества и распределена прибыль компании. Аудитором общества на 2005 г. утверждено ЗАО "Аудит Консалт" (г. Москва).

Акционеры компании одобрили сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, между ООО "Дальневосточный Альянс", ЗАО "Альянс-Ойл" и ОАО "Приморнефтепродукт" по поставке нефтепродуктов на период до годового собрания в 2006 г. Также были одобрены сделки на получение обществом валютных кредитов в пределах кредитной линии в АКБ "Финансово-Промышленный Банк" и использование обществом товарных знаков ОАО "НК "Альянс".

В состав совета директоров ОАО "Приморнефтепродукт" избраны 5 человек - директор департамента корпоративного управления ОАО "НК "Альянс" Григорий Жуков, вице-президент ОАО "НК "Альянс" Анатолий ГРОМОВ, директор юридического департамента ОАО "НК "Альянс" Дмитрий КАРМАНОВ, начальник отдела бизнес-планирования ОАО "НК "Альянс" Любовь КУШНЕР и гендиректор ОАО "Приморнефтепродукт" Владимир Масловский.

Инвестиционная программа общества на 2005 г. предусматривает освоение порядка 436 млн руб. капитальных вложений. В том числе на реконструкцию 8 АЗС планируется направить 86 млн руб., а на строительство 9 новых автозаправочных станций (6 в Находке и 3 во Владивостоке) - 142 млн руб. Также будет продолжена работа по реконструкции нефтебазового хозяйства, причем все технические решения будут выполнены на высоком уровне и с соблюдением норм экологической и промышленной безопасности.