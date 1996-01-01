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Точка отсчета для РС-450
Столь пристальное внимание к предприятию не случайно. На большекаменском заводе "Звезда" прошла закладка головного рыбопромыслового судна серии типа РС-450, предназначенного для тралового и снюрреводного лова рыбы и доставки уже охлажденного улова в порт. Судно соответствует всем требованиям Российского Морского Регистра, по сравнению с аналогами на 15% увеличено время нахождения на путине.
"Реализация этого проекта вполне соответствует духу времени", - утверждали во время своего выступления представители завода. И в этом они правы, строительство рыболовных судов должно помочь рыбакам увеличить свои показатели по добыче.
"Сегодня в основном прибрежный рыбопромысловый флот представлен судами, проект которых был разработан еще в 50-х", - утверждает представитель компании-заказчика "Моряк-Рыболов" Денис КОНДРАТЮК. - Это по-настоящему значимое для рыбаков событие. Впервые за 20 лет для "прибрежки" будет построен современный среднетоннажнный траулер. Не секрет, что суда, на которых в настоящее время рыбаки выходят в море, изношены на 80%, поэтому приходится нести дополнительные финансовые затраты на их ежегодное содержание и обслуживание. Это одна из причин роста цен на рыбопродукцию на потребительском рынке. Сегодняшняя закладка - это "первый камень" в процессе обновления флота. Наконец-то выработаны четкие финансовые схемы, которые в первую очередь удобны для рыбопромышленных предприятий. Согласован проект судна, причем работа по его согласованию велась целый год, и большую роль в этом сыграла ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья. Почти все механические службы предприятий, входящих в Ассоциацию рыбодобывающих предприятий Приморья (АРПП), знакомились с проектом и вносили практические рекомендации".
Выступавший президент АРПП Дмитрий ГЛОТОВ также придал этому событию особое значение. "Мы начали от слов переходить к делу. Обновление флота должно стать конкурентным преимуществом приморских рыбаков. Прошлым летом это были только планы, сегодня это конкретные действия, направленные на улучшение производства прибрежных компаний. Они сегодня самые незащищенные: промысел в прибрежных водах имеет свою специфику. Рыбные косяки не сбиваются в большие промысловые стада, и облавливать их довольно трудно. Новый РС позволяет перейти к освоению тех видов биоресурсов, которые из года в год в подзоне Приморья недоосваиваются в больших количествах. Ведь согласно проекту судно можно оснастить кошельковым неводом и ловить анчоус, сельдь. Возможна установка вертикального яруса для добычи кальмара или ловушками для добычи морских беспозвоночных", - сказал он.
Приблизительная стоимость судна $ 900 тыс. Однако ввиду того, что потенциальным клиентам такие деньги найти довольно трудно, была разработана специальная лизинговая схема, согласно которой компания-заказчик может рассчитываться за траулер в течение нескольких лет.
"Главное, чтобы теперь судостроители не подкачали", - утверждали перед началом мероприятия представители Моряк-Рыболова. "Не подкачаем", - заверили их во время торжественной церемонии закладки представители завода. Мы обязаны построить это судно до апреля 2006 г. Это тот случай когда "первый блин комом" недопустим.
Волнения заводчан понятны: если судно выйдет со стапелей в срок и в дальнейшей работе покажет себя с наилучшей стороны, возможно, тогда гражданское судостроение на "Звезде" приобретет массовый характер. Именно об этом говорил во время своего выступления губернатор Сергей ДАРЬКИН. "Данный заказ достался "Звезде" в результате проведенного тендера. Однако дальнейшая судьба проекта будет зависеть от того, сумеют ли исполнители вовремя выполнить взятые на себя обязательства".
Также губернатор заметил, что строительство данного судна не одноразовый заказ, а один из этапов реализации краевой программы "Развитие морского машиностроения до 2010 г.", но более подробно, на этой программе не остановился, заметив лишь, что в ближайшее время планируется построить в рамках этой программы 5 судов, а в дальнейшем, при наличии заказчиков, пролонгировать проект до 12. Правда, персонифицировать возможных заказчиков не стал, но призвал руководителей предприятий хорошо подумать и начать заказывать себе подобные суда. "По закону Приморского края рыболовецкие компаниям, заказывающим новые суда на верфях Приморья, возвращаются из краевого бюджета средства, уплаченные ими в виде налога на имущество. Край - единственный в России, кто работает по этой схеме", - подчеркнул губернатор. Но, о том, что налог на имущество был введен по инициативе финансового управления администрации края и утвержден депутатами ЗС ПК против мнения руководителей рыболовецких компаний никто из выступающих не вспоминал, видимо, чтобы не омрачать праздник.
Интересно, что сами руководители прибрежных рыбодобывающих компаний от официальных комментариев на эту тему воздерживались. "Нужно посмотреть, что из всего этого получиться", - отшучивались они на вопрос "ЗР" о том, "будут ли они заказывать себе на "Звезде" подобные сейнера". А некоторые и вовсе с легкой иронией взирали на происходящее.
"Новое судно хорошо, когда рыбакам есть что ловить. А сегодня нужно в первую очередь решить вопрос с 12-мильной зоной, а то потенциальных заказчиков и вовсе не останется, они в скором времени разорятся", - заметил один из руководителей рыбодобывающих компаний.
Отметим, что в качестве финансового партнера проекта строительства серии судов выступил банк "Приморье". Он кредитовал компанию заказчика на сооружение первого судна. "Наш банк подтверждает приоритетность партнерских отношений с предприятиями рыбной отрасли края, - рассказал "ЗР" председатель правления банка "Приморье" Сергей БОГДАН. - Надеемся, что и другие рыбопромысловые компании выберут нас в качестве своих партеров.
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