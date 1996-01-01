Наследство станет бесплатным для всех

Президент Владимир ПУТИН поручил кабинету министров отменить налог на наследство и упростить регистрацию прав собственности на любую недвижимость и земельные участки.

Подготовить законопроект об отмене налога на имущество, переходящего к новому собственнику в порядке наследования, правительство должно до 1 сентября. По сообщению пресс-службы президента, ответственным за это поручение назначен лично премьер Михаил ФРАДКОВ. Как сообщил зампред комитета Государственной думы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел МЕДВЕДЕВ, если аппарат правительства сможет быстро подготовить законопроект о налоге на наследство, депутаты примут его уже в текущем году.

Сложнее, по словам Павла Медведева, обстоит дело с пакетом законов об упрощении процедур налогового администрирования. Владимир Путин поручил Михаилу Фрадкову, Минэкономразвития и Минфину подготовить федеральный закон, направленный на совершенствование налоговых проверок, упорядочение налогового контроля и укрепление гарантий государства налогоплательщиков. "Никто не знает, - отметил Павел Медведев, - что это такое. Ведь никто раньше не говорил налоговым чиновникам, чтобы они работали плохо". Кроме того, раньше уже были приняты законопроекты, ограничивающие права проверяющих инстанций, например, со стороны органов пожарного контроля. "И абсолютно ничего не изменилось", - считает зампред комитета Госдумы.

Простых граждан правительство осенью должно порадовать хорошими новостями. До октября должны быть готовы новые законы по упрощению регистрации прав собственности на все виды недвижимости - гаражи, квартиры, дома в садовых кооперативах и товариществах. Должна быть облегчена и регистрация прав на земельные участки. Правда, до утверждения новых порядков в Государственной думе и в регионах пройдет еще немало времени. Относительно сроков принятия соответствующих документов в поручении президента пока ничего не говорится.