Как устроиться на работу после 40 лет

Если вы уверены в себе и своем профессионализме, задача трудоустройства вполне решаема. Правда, в зрелом возрасте она требует гораздо больших усилий. С помощью ведущих менеджеров по подбору персонала и экспертов мы выяснили, как вести себя специалистам, перешагнувшим 40-летний рубеж, чтобы не проиграть в борьбе за место под солнцем.

Возрастной ценз

В последнее время появился стереотип, что человек, перешагнувший 40-летний рубеж, уже не может работать в полную силу. Даже если просто открыть поисковую систему свободных вакансий в Интернете, легко заметить, что ограничение "до 40-45 лет" встречается в большинстве объявлений. Многие рекрутеры считают, что молодые соискатели в большей степени, чем старшее поколение, адаптированы к современным условиям бизнес-среды. "Немолодые люди трудно привыкают к ненормированному "резиновому" рабочему дню, хуже держат удар, не всегда выдерживают агрессивный ритм современного бизнеса", - считает директор по работе с персоналом группы "АльфаСтрахование" Екатерина УСПЕНСКАЯ.

Эту точку зрения разделяет и руководитель отдела информационной поддержки кадрового менеджмента компании Begin Group Анастасия КАСЛИНА: "Работодателя пугает то, что люди старшего возраста, воспитанные в социалистической среде, как правило, совсем не имеют опыта работы в бизнесе. Эта сфера часто продолжает оставаться чуждой для них. Конечно, это касается далеко не всех. Однако среди работодателей такое предубеждение, безусловно, существует. Зачастую основным препятствием на карьерной лестнице становится отношение к работе самих сотрудников солидного возраста, - рассказала Анастасия Каслина. - Люди старшего поколения не привыкли вкалывать на работодателя и трудиться в его интересах".

К тому же, говорят сотрудники кадровых агентств, некоторых работодателей не устраивает излишняя серьезность "взрослых" сотрудников. "Иногда работодателю выгодно, что молодежь не задумывается о долгосрочных последствиях того, что им приходится делать", - говорит директор по управлению персоналом компании "Мириталь-Производитель" Ольга КУХОТКИНА.

Не комплексовать

При тщательном анализе ситуации на рынке труда выясняется, что есть сегменты, в которых возрастные ограничения продолжают оставаться довольно жесткими (например, начальные и средние позиции в продажах, управленческие должности в коммерческих подразделениях). Так, юношам и девушкам, промоутерам и мерчендайзерам, проще весь день проводить на ногах, привлекая клиентов в офис или предлагая новый товар. "В сфере IT-технологий, а также в сфере маркетинга или логистики ограничения до 40 или даже до 35 лет объясняются тем, что программы обучения этим специальностям появились сравнительно недавно, около 20 лет назад", -поясняет менеджер по подбору персонала ОАО "Кондитерское объединение "СладКо" Анна ГРИБЕНКОВА.

В других сферах по-прежнему больше всего ценятся знания и опыт. Как утверждает Анна Грибенкова, уже по статистике 2004 года можно сделать вывод, что средний возраст, заявляемый в требованиях на административно-организационные должности значительно вырос: современным руководителям не нужны сотрудники моложе 35 лет. "При отборе кандидатов на должности первых наемных менеджеров работодатель однозначно отдает предпочтение человеку в возрасте. Потому что 23-летний юноша, ставший во главе компании, не имеет достаточного жизненного опыта для успешного взаимодействия с персоналом, в том числе с высшими менеджерами", - объясняет Ольга Кухоткина.

Памятка соискателю

Резюме. Если в объявлении о вакантной должности нет пометки "резюме в свободной форме", рассказ о собственных заслугах должен быть кратким и информативным. Так, достаточно назвать себя, указать степень образования, название предприятия, занимаемую должность и годы пребывания на том или ином рабочем месте. Последняя графа резюме -"дополнительная информация" - существует для того, чтобы в ней соискатель указывал, какими иностранными языками он владеет и насколько уверенно пользуется персональным компьютером. Перечислять свои душевные качества и хобби не стоит, достаточно просто указать, что претендент коммуникабелен и организован.

Переговоры. Готовиться к собеседованию с потенциальным работодателем нужно как к серьезному экзамену. Перед собеседованием необходимо собрать максимум информации о фирме, в которой открылась вакантная должность: изучить проспекты и рекламные брошюры организации, почитать обзоры в СМИ, по возможности пообщаться с персоналом компании. Страхи и волнения лучше оставить за дверью кабинета потенциального начальника - соискатель должен показать, что он уверен в себе и предлагаемая вакансия не является его последним шансом сделать карьеру. Впрочем, не стоит и впадать в крайности и вести себя слишком раскованно. Ряд вопросов работодателя можно предугадать заранее - и заранее продумать ответы. Рассказывая о собственных недостатках, лучше всего выделить перфекционизм. Кроме того, стоит быть готовым и к неожиданным вопросам: работодатель вполне может поинтересоваться, имеет ли соискатель привычку петь в душе, просто для того, чтобы проверить быстроту реакции и чувство юмора нового сотрудника.

Продолжение следует