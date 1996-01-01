www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Как устроиться на работу после 40 лет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Если вы уверены в себе и своем профессионализме, задача трудоустройства вполне решаема. Правда, в зрелом возрасте она требует гораздо больших усилий. С помощью ведущих менеджеров по подбору персонала и экспертов мы выяснили, как вести себя специалистам, перешагнувшим 40-летний рубеж, чтобы не проиграть в борьбе за место под солнцем.

Возрастной ценз

В последнее время появился стереотип, что человек, перешагнувший 40-летний рубеж, уже не может работать в полную силу. Даже если просто открыть поисковую систему свободных вакансий в Интернете, легко заметить, что ограничение "до 40-45 лет" встречается в большинстве объявлений. Многие рекрутеры считают, что молодые соискатели в большей степени, чем старшее поколение, адаптированы к современным условиям бизнес-среды. "Немолодые люди трудно привыкают к ненормированному "резиновому" рабочему дню, хуже держат удар, не всегда выдерживают агрессивный ритм современного бизнеса", - считает директор по работе с персоналом группы "АльфаСтрахование" Екатерина УСПЕНСКАЯ.

Эту точку зрения разделяет и руководитель отдела информационной поддержки кадрового менеджмента компании Begin Group Анастасия КАСЛИНА: "Работодателя пугает то, что люди старшего возраста, воспитанные в социалистической среде, как правило, совсем не имеют опыта работы в бизнесе. Эта сфера часто продолжает оставаться чуждой для них. Конечно, это касается далеко не всех. Однако среди работодателей такое предубеждение, безусловно, существует. Зачастую основным препятствием на карьерной лестнице становится отношение к работе самих сотрудников солидного возраста, - рассказала Анастасия Каслина. - Люди старшего поколения не привыкли вкалывать на работодателя и трудиться в его интересах".

К тому же, говорят сотрудники кадровых агентств, некоторых работодателей не устраивает излишняя серьезность "взрослых" сотрудников. "Иногда работодателю выгодно, что молодежь не задумывается о долгосрочных последствиях того, что им приходится делать", - говорит директор по управлению персоналом компании "Мириталь-Производитель" Ольга КУХОТКИНА.

Не комплексовать

При тщательном анализе ситуации на рынке труда выясняется, что есть сегменты, в которых возрастные ограничения продолжают оставаться довольно жесткими (например, начальные и средние позиции в продажах, управленческие должности в коммерческих подразделениях). Так, юношам и девушкам, промоутерам и мерчендайзерам, проще весь день проводить на ногах, привлекая клиентов в офис или предлагая новый товар. "В сфере IT-технологий, а также в сфере маркетинга или логистики ограничения до 40 или даже до 35 лет объясняются тем, что программы обучения этим специальностям появились сравнительно недавно, около 20 лет назад", -поясняет менеджер по подбору персонала ОАО "Кондитерское объединение "СладКо" Анна ГРИБЕНКОВА.

В других сферах по-прежнему больше всего ценятся знания и опыт. Как утверждает Анна Грибенкова, уже по статистике 2004 года можно сделать вывод, что средний возраст, заявляемый в требованиях на административно-организационные должности значительно вырос: современным руководителям не нужны сотрудники моложе 35 лет. "При отборе кандидатов на должности первых наемных менеджеров работодатель однозначно отдает предпочтение человеку в возрасте. Потому что 23-летний юноша, ставший во главе компании, не имеет достаточного жизненного опыта для успешного взаимодействия с персоналом, в том числе с высшими менеджерами", - объясняет Ольга Кухоткина.

Памятка соискателю

Резюме. Если в объявлении о вакантной должности нет пометки "резюме в свободной форме", рассказ о собственных заслугах должен быть кратким и информативным. Так, достаточно назвать себя, указать степень образования, название предприятия, занимаемую должность и годы пребывания на том или ином рабочем месте. Последняя графа резюме -"дополнительная информация" - существует для того, чтобы в ней соискатель указывал, какими иностранными языками он владеет и насколько уверенно пользуется персональным компьютером. Перечислять свои душевные качества и хобби не стоит, достаточно просто указать, что претендент коммуникабелен и организован.

Переговоры. Готовиться к собеседованию с потенциальным работодателем нужно как к серьезному экзамену. Перед собеседованием необходимо собрать максимум информации о фирме, в которой открылась вакантная должность: изучить проспекты и рекламные брошюры организации, почитать обзоры в СМИ, по возможности пообщаться с персоналом компании. Страхи и волнения лучше оставить за дверью кабинета потенциального начальника - соискатель должен показать, что он уверен в себе и предлагаемая вакансия не является его последним шансом сделать карьеру. Впрочем, не стоит и впадать в крайности и вести себя слишком раскованно. Ряд вопросов работодателя можно предугадать заранее - и заранее продумать ответы. Рассказывая о собственных недостатках, лучше всего выделить перфекционизм. Кроме того, стоит быть готовым и к неожиданным вопросам: работодатель вполне может поинтересоваться, имеет ли соискатель привычку петь в душе, просто для того, чтобы проверить быстроту реакции и чувство юмора нового сотрудника.

Продолжение следует

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru