Фанерный шпон с японским духом

ЗАО "Флора", хорошо известный в крае холдинг и обладатель звания лучшего экспортера, стал участником большого проекта по глубокой переработке древесины - строительства завода по производству фанерного шпона в Комсомольском районе совместно с японской компанией "Соджиц".

Как сообщил генеральный директор Владимир БЕЛОЗЕРОВ, по предварительным подсчетам стоимость участия в данном проекте - $ 18 миллионов. Срок окупаемости - 7 лет. Это с учетом, того, что рынок этой продукции весьма перспективный. Шпон готовы покупать в странах АТР, США и Канаде. Новый завод, который при благоприятном стечении обстоятельств может быть "запущен" через два года, предполагается оснастить самым лучшим зарубежным оборудованием. Сейчас идет выбор площадки, где должны разместиться производственные мощности.