Лесорубы пойдут под суд

Три решения о начале судебного расторжения договора аренды лесных массивов - таков итог первого заседания краевой комиссии по эффективному использованию лесных ресурсов.

Созданная в мае постановлением губернатора Виктора ИШАЕВА краевая комиссии взяла с места в карьер. Кроме фирмы "Альфа" из Комсомольского района, иск в суд на которую уже подготовлен Росприроднадзором, правительство края также рекомендует федералам инициировать судопроизводство в отношении ООО "181 ЛПК" из Ванинского района и ООО "Банитет" из Верхнебуреинского района. 24 директорам лесозаготовительных предприятий вынесено предупреждение.

Всего с начала текущего года была приостановлена деятельность 40 лесозаготовительных фирм, пять из них, погасив долги, приступили к работе.