Ключи от квартиры, где недра лежат...

Проект нового закона о недрах обсуждается уже два года. Полгода назад министр природных ресурсов Юрий ТРУТНЕВ, председатель Высшего горного совета Юрий ШАФРАННИК и председатель НП "Горнопромышленники России" Юрий МАЛЫШЕВ подписали соглашение о сотрудничестве и отметили положительные моменты законопроекта. Например, выделение добычи полезных ископаемых в самостоятельный вид деятельности, автоматическое получение права на пользование недрами при установлении факта открытия месторождения. Но положительные моменты не могут нивелировать проблемы, остающиеся у региональных недропользователей, даже с принятием нового ФЗ.

Напомним, что после затяжного конфликта Минприроды с губернатором НАО Владимиром БУТОВЫМ по поводу месторождения "Вал Гамбурцева" со щитом остался федеральный центр, фактически отменивший принцип "двух ключей" в недропользовании. Теперь по каждой "бумажке" - не только лететь в Москву, но и ждать полгода, а то и полтора. Региональную элиту такое положение не устраивает: невозможно кредитоваться в таких условиях. Но открыто протестовать никто не рискует. Ведь не только конфликт с Минприроды - резкое слово, сказанное региональным лидером, может послужить причиной "копания" федералов в местных нормативных актах десятилетней давности. А то, что они там могут "нарыть", наглядно показало нашумевшее хабаровское дело "оборотней в пиджаках".

Впрочем, после благополучного для краевых властей разрешения платинового конфликта и официального закрепления спорного платинового месторождения "Кондер" на балансе ЗАО "Артель старателей "Амур" лидер горной промышленности Хабаровского края не заинтересован в каких-либо протестах: надо наверстывать упущенное.

Досье Как сообщил генеральный директор артели "Амур" Виктор ЛОПАТЮК, на восстановление былой мощи предприятия уйдет 2-3 года. В текущем году на геологоразведочные работы направлено 950 человек. Для сравнения в 2003 г. - 1200, в 2004 г. - 400 человек.

Есть и еще один аспект, в свете которого В. Лопатюку не до протестов, а вот его коллеге по цеху - председателю краевой "Артели старателей "Восток" Г. МАЛЫШЕВСКОМУ - хоть в петлю лезь. Все дело в специфике добычи благородного металла: у "Амура" золото и платина добываются из руды, а "Восток" моет золото на россыпях, и ежегодная необходимость в огромных площадях, а точнее, административные барьеры сводят на нет экономические показатели деятельности артели. По его словам, при росте добычи золота финансовое положение артели ухудшается. В 2003 году рентабельность была 9,7%, в прошлом - 3,2%. Ассоциация "Хабаровск-Золото" писала губернатору ИШАЕВУ, председателю думы ОНОПРИЕНКО, заместителю полпреда АПАНАСЕНКО. Все вместе писали Фрадкову, обращались к МИРОНОВУ, Трутнев пообещал внести поправки в законопроект.

Досье Артель "Восток" в 2004 году открыла в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края пять золотоносных месторождений. Свидетельства на них получены, процедура лицензирования добычи полезных ископаемых идет в МПР РФ третий месяц.

Второй съезд горнопромышленников Дальнего Востока в своем решении отметил, что добыча рудного и россыпного золота, платины, цветных металлов не компенсируется ростом запасов. И в ближайшие годы дальневосточные старатели, добывающие 55% общероссийского золота, столкнутся с отсутствием в регионе конкурентоспособных месторождений, находящихся в нераспределенном фонде.

Ноги у этой тенденции растут из решения о ликвидации в 2001 году целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы (МБС) и упразднения механизма пополнения фонда, в результате чего субъекты РФ практически лишились источников инвестирования в изучение недр. И старатели инвестируют сами, как могут. Однако ясно, что в условиях существования артелей "от кредита - до кредита" старатели не в силах вкладывать серьезные средства в геологоразведку на долгосрочную перспективу.

Примечательно, что в новом законопроекте "О недрах" как-то скупо упомянута интеллектуальная часть недропользования - от исследований до поисково-оценочных работ. По мнению вице-президента РАЕН Евгения КОЗЛОВСКОГО, назвавшего закон "полузаконом о недрах", практически добивается геология и не решается главная задача - обеспечение потребности страны в минеральном сырье на перспективу.

А вот предлагаемые правительством послабления в части перехода от лицензионной (разрешительной) системы предоставления права пользования недрами на договорную, по мнению того же Козловского, требуют более взвешенного подхода.

Разумеется, вопрос о делегировании полномочий по проведению конкурсов из Москвы в территориальные органы нашел отражение в обращении съезда к федеральным органам власти. И это первый шажок к пересмотру решения об отмене центром принципа "двух ключей", ведь если формально территориальные органы МПР РФ являются федеральными, то на деле комплектацией кадров в этих органах неплохо удается управлять администрациям иных субъектов РФ.

Кстати, на съезде горнопромышленников прозвучала информация о том, что группа специалистов под началом Дмитрия КОЗАКА разрабатывала законопроект "О наделении полномочиями субъектов...", но после назначения Козака в Южный федеральный округ о нем "забыли". Генеральный директор артели "Амур" Виктор Лопатюк так прокомментировал "ЗР" перспективы этого законопроекта: "Ясно, что центр не очень охотно будет расставаться со своими полномочиями. Все в тумане".

И неудивительно, что в прошлом году Госдума сразу отклонила предлагаемый законопроект о недрах, а прошедший в Хабаровске второй съезд горнопромышленников принял "Обращение к Правительству и Федеральному Собранию РФ" с предложением придать Горному совету горнопромышленников России официальное право экспертизы и координации всех законопроектов в сфере недропользования. Надо спешить, пока в Госдуму снова не направили на рассмотрение закон о недрах.