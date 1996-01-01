Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ключи от квартиры, где недра лежат...
Проект нового закона о недрах обсуждается уже два года. Полгода назад министр природных ресурсов Юрий ТРУТНЕВ, председатель Высшего горного совета Юрий ШАФРАННИК и председатель НП "Горнопромышленники России" Юрий МАЛЫШЕВ подписали соглашение о сотрудничестве и отметили положительные моменты законопроекта. Например, выделение добычи полезных ископаемых в самостоятельный вид деятельности, автоматическое получение права на пользование недрами при установлении факта открытия месторождения. Но положительные моменты не могут нивелировать проблемы, остающиеся у региональных недропользователей, даже с принятием нового ФЗ.
Напомним, что после затяжного конфликта Минприроды с губернатором НАО Владимиром БУТОВЫМ по поводу месторождения "Вал Гамбурцева" со щитом остался федеральный центр, фактически отменивший принцип "двух ключей" в недропользовании. Теперь по каждой "бумажке" - не только лететь в Москву, но и ждать полгода, а то и полтора. Региональную элиту такое положение не устраивает: невозможно кредитоваться в таких условиях. Но открыто протестовать никто не рискует. Ведь не только конфликт с Минприроды - резкое слово, сказанное региональным лидером, может послужить причиной "копания" федералов в местных нормативных актах десятилетней давности. А то, что они там могут "нарыть", наглядно показало нашумевшее хабаровское дело "оборотней в пиджаках".
Впрочем, после благополучного для краевых властей разрешения платинового конфликта и официального закрепления спорного платинового месторождения "Кондер" на балансе ЗАО "Артель старателей "Амур" лидер горной промышленности Хабаровского края не заинтересован в каких-либо протестах: надо наверстывать упущенное.
ДосьеКак сообщил генеральный директор артели "Амур" Виктор ЛОПАТЮК, на восстановление былой мощи предприятия уйдет 2-3 года. В текущем году на геологоразведочные работы направлено 950 человек. Для сравнения в 2003 г. - 1200, в 2004 г. - 400 человек.
Есть и еще один аспект, в свете которого В. Лопатюку не до протестов, а вот его коллеге по цеху - председателю краевой "Артели старателей "Восток" Г. МАЛЫШЕВСКОМУ - хоть в петлю лезь. Все дело в специфике добычи благородного металла: у "Амура" золото и платина добываются из руды, а "Восток" моет золото на россыпях, и ежегодная необходимость в огромных площадях, а точнее, административные барьеры сводят на нет экономические показатели деятельности артели. По его словам, при росте добычи золота финансовое положение артели ухудшается. В 2003 году рентабельность была 9,7%, в прошлом - 3,2%. Ассоциация "Хабаровск-Золото" писала губернатору ИШАЕВУ, председателю думы ОНОПРИЕНКО, заместителю полпреда АПАНАСЕНКО. Все вместе писали Фрадкову, обращались к МИРОНОВУ, Трутнев пообещал внести поправки в законопроект.
ДосьеАртель "Восток" в 2004 году открыла в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края пять золотоносных месторождений. Свидетельства на них получены, процедура лицензирования добычи полезных ископаемых идет в МПР РФ третий месяц.
Второй съезд горнопромышленников Дальнего Востока в своем решении отметил, что добыча рудного и россыпного золота, платины, цветных металлов не компенсируется ростом запасов. И в ближайшие годы дальневосточные старатели, добывающие 55% общероссийского золота, столкнутся с отсутствием в регионе конкурентоспособных месторождений, находящихся в нераспределенном фонде.
Ноги у этой тенденции растут из решения о ликвидации в 2001 году целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы (МБС) и упразднения механизма пополнения фонда, в результате чего субъекты РФ практически лишились источников инвестирования в изучение недр. И старатели инвестируют сами, как могут. Однако ясно, что в условиях существования артелей "от кредита - до кредита" старатели не в силах вкладывать серьезные средства в геологоразведку на долгосрочную перспективу.
Примечательно, что в новом законопроекте "О недрах" как-то скупо упомянута интеллектуальная часть недропользования - от исследований до поисково-оценочных работ. По мнению вице-президента РАЕН Евгения КОЗЛОВСКОГО, назвавшего закон "полузаконом о недрах", практически добивается геология и не решается главная задача - обеспечение потребности страны в минеральном сырье на перспективу.
А вот предлагаемые правительством послабления в части перехода от лицензионной (разрешительной) системы предоставления права пользования недрами на договорную, по мнению того же Козловского, требуют более взвешенного подхода.
Разумеется, вопрос о делегировании полномочий по проведению конкурсов из Москвы в территориальные органы нашел отражение в обращении съезда к федеральным органам власти. И это первый шажок к пересмотру решения об отмене центром принципа "двух ключей", ведь если формально территориальные органы МПР РФ являются федеральными, то на деле комплектацией кадров в этих органах неплохо удается управлять администрациям иных субъектов РФ.
Кстати, на съезде горнопромышленников прозвучала информация о том, что группа специалистов под началом Дмитрия КОЗАКА разрабатывала законопроект "О наделении полномочиями субъектов...", но после назначения Козака в Южный федеральный округ о нем "забыли". Генеральный директор артели "Амур" Виктор Лопатюк так прокомментировал "ЗР" перспективы этого законопроекта: "Ясно, что центр не очень охотно будет расставаться со своими полномочиями. Все в тумане".
И неудивительно, что в прошлом году Госдума сразу отклонила предлагаемый законопроект о недрах, а прошедший в Хабаровске второй съезд горнопромышленников принял "Обращение к Правительству и Федеральному Собранию РФ" с предложением придать Горному совету горнопромышленников России официальное право экспертизы и координации всех законопроектов в сфере недропользования. Надо спешить, пока в Госдуму снова не направили на рассмотрение закон о недрах.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда