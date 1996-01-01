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Марш-бросок в ВТО
Присоединение России к Всемирной торговой организации (ВТО) - это, по утверждению губернатора Хабаровского края Виктора ИШАЕВА, уже практически решенный вопрос. Поэтому на минувшем расширенном заседании краевого правительства, где в числе прочих рассматривали работу промышленных предприятий края по повышению конкурентоспособности и освоению новых видов продукции, губернатор дал задание чиновникам из краевого министерства промышленности, транспорта и связи готовиться к тому моменту, когда Россия вступит в ВТО.
В последние годы промышленные предприятия стали уделять особое внимание освоению новых видов продукции. За период с 2002 по 2004 гг. при прекращении выпуска 21 наименования продукции, невостребованной на рынках из-за отсутствия спроса, предприятиями края освоено более 120 новинок: в машиностроении - 94, черной металлургии - 14, химической промышленности - 11, легкой - 8, медицинской промышленности - 2.
Сегодня из всех видов промышленной продукции наиболее конкурентоспособными являются изделия предприятий ОПК, обладающих более современным уровнем развития производства. КнААПО, АСЗ, "Амур-металл" и ряд других предприятий приступили в 2005 году к освоению производства новых видов продукции по заказам иностранных компаний или в совместных с ними проектах. Это российский региональный самолет RRJ; танкеры-химовозы водоизмещением 18 тыс. тонн для компании "Хансетик Ллойд" (Германия); судно сейсморазведки для компании ONGC (Индия); транспортно-буксирное судно для компании "Вьетсовпетро" (Вьетнам); новые виды металлопроката на экспорт.
В связи с поставкой продукции за рубеж на отдельных предприятиях разрабатываются технологические карты на производство продукции по иностранным стандартам. За счет внедрения новых технологий за три года предприятиям удалось сэкономить около 120 млн руб., что позволило сдержать цены на некоторые виды продукции.
Но не все предприятия могут успешно работать в рыночных условиях. У некоторых одна задача - выжить. Загрузка мощностей многих предприятий составляет от 6 до 40%. Обремененные излишками основных фондов, оборудования и земли, предприятия вынуждены затраты на их содержание относить на себестоимость продукции. Единицы предприятий занимаются комплексным и целенаправленным техническим перевооружением. Система работы банков практически не позволяет использовать для обновления основных фондов их кредиты. Не хватает в крае и квалифицированных кадров. Только Хабаровску необходимо около 5 тыс. квалифицированных специалистов разных профессий.
Плюс непомерные энерготарифы загодя ставят наших в неравные условия с зарубежными производителями, изделия которых хлынут на рынок ДВ после того, как ворота ВТО откроют. "Времени для подготовки осталось мало, - подытожил губернатор, - его нельзя упустить".
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