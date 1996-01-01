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Студенты поставили Хабаровску "неуд"
Завершился первый этап беспрецедентного городского конкурса "Бизнес-эксперт", организованного Центром местного самоуправления и предпринимателями из ХКОПП. Студенты городских вузов анализировали прошлогоднее решение Хабаровской думы "Об утверждении программы общегородских инвестиционных проектов на 2004-2007 годы".
Выводы начинающих экспертов оказались скандальными для городских властей. Так, в одном из наиболее полных экспертных заключений студентов ХГАЭП Александра АЛЕКСАНДРОВИЧА, Светланы ЧУГАЕВОЙ и Андрея РЯБИНИНА сделан обоснованный вывод: содержание городской инвестиционной программы не соответствует экономическим основам местного самоуправления.
"Волшебное" приращение муниципального имущества за счет участия городского бюджета в строительстве торговых центров не соответствует ФЗ № 131. А преобразование МУП "Центр Инновационных Технологий" (на балансе которого находились муниципальные объекты коммерческой недвижимости) в ОАО и придание имуществу статуса "имущественные права" не могут завуалировать противоречия решения Хабаровской думы ст. 50 ФЗ № 131, что может служить основанием для вынесения прокурорского представления.
Также студенты выяснили, что информация о приватизация МУП "ЦИТ" не была обнародована в месячный срок, что противоречит ст. 15 ФЗ "О приватизации". Но самым "убийственным" является следующий вывод начинающих экспертов: "Согласно постановлению пленума Верховного Суда РФ от 1 июля 1996 г. все акты о регистрации хозяйственных обществ, одним из учредителей которых является государственный орган или орган местного самоуправления, должны признаваться недействительными".
Авторитетная комиссия в составе помощника полпреда Юрия ОБРЯДИНА, директора НИИ рынка, доктора экономических наук Вадима ЗАУСАЕВА и представителя Генпрокуратуры РФ в ДВФО Константина ТРОШИНА с выводами экспертов согласилась полностью. Следующий шаг - направление заключения в городскую думу, но так как на заседание ХКОПП в минувший четверг никто от властей Хабаровска за "черной меткой" не пришел, заключение будет направлено в прокуратуру. А конкурс "Бизнес-эксперт " тем временем объявил второй раунд. Теперь в юридическую лупу студенты разглядывать будут прошлогоднее постановление мэра Александра СОКОЛОВА о строительстве ТЦ "Азия".
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