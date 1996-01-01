Лучшие компании Хабаровска

В Хабаровске подведены итоги смотра-конкурса среди промышленных предприятий и организаций.

В номинации на лучшие производственные и финансово-экономические показатели победителями признаны ОАО "Дальэнергомаш", ЗАО "Группа ЕВГО" и ООО "Радуга-Сервис".

По результатам оценки организации охраны труда и социальной обеспеченности работников лучшими названы ОАО "Дальхимфарм", ОАО "Хабаровский завод железобетонных изделий № 4" и ОАО "Востокэлектроремонт".

В номинации на лучшую работу по внедрению новых технологий и расширению ассортимента продукции, повышению ее качества лидерами смотра-конкурса стали ФГУП "12 авиаремонтный завод", ОАО "Хабаровский завод "Базалит-ДВ" и ООО "Фирма "Лорен".