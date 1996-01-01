Горе от труда

По мнению менеджеров по персоналу большинства крупных компаний, многие их работники не используют свои законные каникулы полностью. Эти сотрудники вообще игнорируют свое право на отдых, определенное Трудовым кодексом. Так, например, вместо положенных 28 дней отпуска люди по-прежнему отдыхают в среднем две-три недели в год.

Топ-менеджеры компаний тоже забывают использовать отпуска полностью. Они просто психологически не умеют отдыхать. Попытки руководства выгнать таких трудоголиков на несколько дней из офиса не всегда бывают успешными: люди оправдываются, что им хватает выходных дней.

Права россиян на оплачиваемый отпуск теперь расписаны в трудовом законодательстве детально. Как и обязанности работодателя: на компанию, которая больше двух лет не позволяла человеку отдохнуть, можно смело подавать в суд.

Работодатель обязан ежегодно отправлять сотрудника на отдых, выплатив отпускные как минимум за три дня до этого. Дробить отпуск разрешается по такому принципу: надо взять две недели непрерывного отдыха, а остальной отпуск использовать как получится. Если у человека за годы работы в компании скопилось больше 28 календарных дней неотгулянного отпуска, то он может получить за них денежную компенсацию.

Заместитель генерального директора Координационного совета объединений работодателей России (КСОР) Сергей ЛУКОНИН считает, что новая схема учета отпусков, пришедшая в компании с Трудовым кодексом, проще прежней. По его словам, ситуация, когда человеку не дают отпуск в крупной компании, невозможна. Накопление неотгулянных дней невыгодно работодателю еще и потому, что нужно сохранять отпускные средства в резерве, а это плохо влияет на финансовые показатели.

Вообще новая система позволяет делать выбор между отдыхом и деньгами. Однако, по мнению экспертов, Трудовой кодекс не изменил изменит схемы предоставления отпусков, сложившиеся в компаниях. Ведь эти вопросы обычно решаются по договоренности между работодателем и работником.

Тем более что многие сотрудники сами заинтересованы годами не использовать отпуск. В законодательстве даже появилась новая лазейка для трудоголиков. Дело в том, что теперь расчет отпуска ведется не в рабочих, а в календарных днях. Это позволяет планировать отпуск в выходные дни, в которые сотрудник и так отдыхает, а компании придется их оплачивать.

Как утверждают статистики, среди нас 10% - трудоголики, которых мало интересует, сколько им платят, и 10% тех, кто работать не будет никогда и ни за что. Основой любого цивилизованного государства являются оставшиеся 80%, которые понимают, зачем они работают. В западных фирмах учат в первую очередь четкости в работе и правилам постановки целей и задач. Работника, по их мнению, должен интересовать результат в определенное время, а не сам процесс, чем нередко грешат у нас.

Многие психиатры считают, что трудоголия - это болезнь. Трудоголик - это человек, для которого работа - все. При этом его почти не интересуют конкретные, практические результаты деятельности, они воспринимаются как своего рода "побочный продукт" работы, а весь интерес - в самом процессе. Конечно, трудоголик будет заверять вас, что то, что он делает, важно для будущих поколений. Он скажет, что его деятельность несет в себе какой-то скрытый смысл, вообще необычайно важна или еще что-нибудь в этом роде.

С одной стороны, трудоголик бежит от реальной жизни со всеми ее радостями и невзгодами. С другой стороны, он бросается на дело, которое, как правило, нерешаемо или не может быть разрешено, потому что или слишком объемно, или слишком нереалистично. Причем чем сложнее эта задача, тем лучше, потому что тем большее количество энергии она способна поглотить. КПД трудоголиков обычно весьма невелик, но многим начальникам нравятся люди, которые допоздна засиживаются на своих рабочих местах.

В нашей стране трудоголиков никто не считал, но их, несомненно, много. Однако на Западе их еще больше. Как выяснилось в ходе специального международного исследования, по числу "законченных" трудоголиков первое место в мире занимают США (12,7%), на втором месте Япония (9,3%).